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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

В Челябинске на дорогу свалился столб: движение трамваев на вокзал закрыто

В Челябинске на дорогу свалился столб: движение трамваев на вокзал закрыто

Из-за упавшего столба ЛЭП остановлено движение трамваев в сторону челябинского железнодорожного вокзала.

Как сообщили агентству в Службе организации движения, инцидент произошел сегодня, в 14:50. Подтверждают информацию и в ГИБДД Челябинска.

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Из-за падения электроопоры произошел обрыв контактной сети, что послужило причиной остановки трамваев.

Движение электротранспорта до сих пор не восстановлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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