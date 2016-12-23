В Челябинске на дорогу свалился столб: движение трамваев на вокзал закрыто

Из-за упавшего столба ЛЭП остановлено движение трамваев в сторону челябинского железнодорожного вокзала.
Как сообщили агентству «Новый День» в Службе организации движения, инцидент произошел сегодня, в 14:50. Подтверждают информацию и в ГИБДД Челябинска.
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Из-за падения электроопоры произошел обрыв контактной сети, что послужило причиной остановки трамваев.
Движение электротранспорта до сих пор не восстановлено.
Челябинск, Виктор Елисеев
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