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Челябинск

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Публикации за 24.12.16

«Бюджет примем, главу не уволим». Дубровский прокомментировал конфликт в Миассе

«Бюджет примем, главу не уволим». Дубровский прокомментировал конфликт в Миассе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал отказ миасских депутатов принимать проект бюджета на 2017 год.

Как уже сообщал , 15 декабря народные избранники раскритиковали подготовленный администрацией проект бюджета. Официальной причиной отказа стали не учтенные в документе предложения участников публичных слушаний. Однако впоследствии и доработанный чиновниками проект не прошел проверку бюджетной комиссии собрания депутатов. В результате парламентарии заявили о готовности принять бюджет лишь с условием отставки действующего главы Миасса Геннадия Васькова.

«Новый День – Челябинск» , и

На прошедшей сегодня итоговой пресс-конференции глава региона отметил, что Миасс – это место, где всегда есть конфликты. Несмотря на это, главный финансовый документ четвертого по величине города Южного Урала все же будет принят, не без участия областных властей.

Что касается Геннадия Васькова, то он, по словам Дубровского, еще не исчерпал кредит доверия, а значит, остается в команде. Кроме того, губернатор намерен оказать содействие в сохранении депутатского корпуса Миасса. «Я общаюсь с конфликтующими сторонами и прошу их конфликтовать в конструктивном русле, – заявил глава региона. – А каждая территория имеет тех депутатов, которых заслуживает».

Челябинск, Юлия Димова

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