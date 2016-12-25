В Чебаркуле вандалы дважды разгромили снежный городок (ФОТО)

Публикации за 25.12.16

В Чебаркуле неизвестные разрушили построенный жителями снежный городок.

Как передает корреспондент «Новый День», инцидент произошел в ночь на 24 декабря в поселке Каширина. Вместо новогодних скульптур, лабиринта, избушки и других сооружений, возведенных на стадионе ДОС, чебаркульцы обнаружили лишь руины из снега.

Как отмечают горожане в соцсетях, зимний городок на протяжении двух недель по собственной инициативе отстраивали военнослужащие-контрактники. «Мужчины в 30-градусный мороз создавали сказку для детей военного городка. По замыслу, в новогодние каникулы семьи солдатов, а также другие жители ДОСа должны были увидеть всю снежную красоту. Но каким-то нелюдям пришло в голову все уничтожить», – написала участница сообщества «Типичный Чебаркуль».

Фотографии интернет-сообщества «Типичный Чебаркуль»

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Добавим, на следующий день после погрома строители решили к Новому году хотя бы частично восстановить уничтоженные фигуры, однако история повторилась. «Вот сделали вам сегодня лабиринт. Приезжаем сейчас, а он опять сломан. Сюда что караул надо ставить? – негодуют активисты. – В таком случае для ДОСа и для детей ничего делать не будем, потому что зря. Может, кому-то эти фигуры и лабиринты мешаются?».

Челябинск, Юлия Димова

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