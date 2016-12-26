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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

В Коркино школьники уходят на досрочные каникулы из-за гриппа

В Коркино школьники уходят на досрочные каникулы из-за гриппа

Все школы Коркино закрываются на карантин.

Как передает корреспондент агентства , с 27 декабря учащиеся общеобразовательных учреждений города отправляются на досрочные каникулы. Данное решение принято городской администрацией в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Новый День – Челябинск» , и

По данным начальника территориального отдела Роспотребнадзора Галины Ямгуровой, число заболевших взрослых за последнюю неделю увеличилось в 1,7 раза, а детей – в 2,2 раза, сообщают «Вести Коркино».

Напомним, с сегодняшнего дня начались преждевременные каникулы у магнитогорских школьников. Кроме того, с 26 декабря на карантин закрыты 7 школ в Копейске.

Челябинск, Юлия Малецкая

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