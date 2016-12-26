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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

Смог задержится над Челябинском минимум на сутки

Смог задержится над Челябинском минимум на сутки

В Челябинске вторые сутки сохраняются неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили агентству в Челябинском ЦГМС, режим НМУ первой степени опасности будет действовать в столице Южного Урала, минимум, до 19:00 27 декабря.

Напомним, начиная с воскресенья, челябинцы жалуются на запах гари и химических соединений. Некоторые экологи винят в образовавшемся смоге традиционные пожары на Коркинском угольном разрезе. Однако жители центра города отмечают, что с утра понедельника в воздухе ощущается не столько гарь, сколько резкий химический запах.

Ситуацию осложняют метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия), сохраняющиеся в Челябинске с вечера 25 декабря. В городе объявлено об НМУ первой степени опасности. Аналогичное предупреждение синоптики разослали некоторым предприятиям Челябинской области.

«Новый День – Челябинск» , и

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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