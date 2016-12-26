Ученые рассказали, сколько осталось жить Земле

Ученые выяснили, когда погибнет планета Земля.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», дату ученые Левенского католического университета (Бельгия) определили, изучая поведение красного гиганта L2 Puppis.
Это небесное тело когда-то имело почти такую же массу, как Солнце. Исходя из этого, бельгийские астрофизики пришли к выводу, что центр Солнечной системы также ожидает превращение в красного гиганта. Эти изменения и станут причиной гибели всего живого, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Astronomy and Astrophysics. Кроме того, преображение Солнца приведет к тому, что Земля прекратит вращение по собственной орбите.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Ученые считают, что все эти события развернуться приблизительно через пять миллиардов лет. Тогда же прекратят свое существование Меркурий и Венера.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.12.16
Мэр одного из городов Южного Урала получил условный срок. / Смог задержится над Челябинском минимум на сутки. / Южноуральская полиция изъяла почти 10 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2016, РИА «Новый День»