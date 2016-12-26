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Публикации за 26.12.16

Ученые рассказали, сколько осталось жить Земле

Ученые рассказали, сколько осталось жить Земле

Ученые выяснили, когда погибнет планета Земля.

Как передает корреспондент агентства , дату ученые Левенского католического университета (Бельгия) определили, изучая поведение красного гиганта L2 Puppis.

Это небесное тело когда-то имело почти такую же массу, как Солнце. Исходя из этого, бельгийские астрофизики пришли к выводу, что центр Солнечной системы также ожидает превращение в красного гиганта. Эти изменения и станут причиной гибели всего живого, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Astronomy and Astrophysics. Кроме того, преображение Солнца приведет к тому, что Земля прекратит вращение по собственной орбите.

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Ученые считают, что все эти события развернуться приблизительно через пять миллиардов лет. Тогда же прекратят свое существование Меркурий и Венера.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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