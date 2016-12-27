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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

В Челябинске вновь позеленеет водопроводная вода

В Челябинске вновь позеленеет водопроводная вода

В Металлургическом районе Челябинска коммунальщики снова ищут утечки на тепловых сетях.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, профилактические мероприятия по выявлению мест утечек теплоносителя начнутся с вечера 27 декабря, в Северной зоне Металлургического района.

Работы проводит МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

«Новый День – Челябинск» , и

В часть контура тепловой сети Металлургического района введут специальный безопасный краситель «Уранин А». Окрашивание воды производится с целью обнаружения утечек из системы отопления и горячего водоснабжения в затопленных грунтовыми и другими водами каналах и камерах. Краситель, применяемый в качестве индикатора, представляет собой натриевую соль флуоресцеина, хорошо растворимую в воде с ярко выраженным зеленым цветом. «Уранин А» является органическим растворителем, безопасен для человека, животных и окружающей среды, не оставляет осадка на поверхностях, напоминают в городские власти.

В случае окрашивания воды из крана в квартирах в желто-зеленый цвет, необходимо сообщить в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 723-01-87.

Челябинск, Виктор Елисеев

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