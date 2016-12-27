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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

Челябинка отсудила у магазина 155 тысяч рублей за сломанную ногу на обледеневшем тротуаре

Челябинка отсудила у магазина 155 тысяч рублей за сломанную ногу на обледеневшем тротуаре

В Челябинске торговая сеть заплатит 150 тысяч рублей покупательнице, сломавшей ногу возле магазина.

Как сообщили агентству в Калининском районном суде, рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы к АО «Дикси Юг».

Женщина рассказала, что 4 декабря 2015 года, выходя из магазина, она поскользнулась на льду возле места загрузки товара, упала и сломала правую ногу.

Дама просила суд взыскать с торговой сети компенсацию морального вреда и материального ущерба, в том числе затраты на приобретение костылей, оплату медицинских анализов, убытки, понесенных в связи со сдачей билетов на поезд.

Исследовав материалы дела, суд решил удовлетворить иск частично, взыскав с АО 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч 200 рублей материального ущерба.

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Ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда, ссылаясь на то, что АО «Дикси Юг» является ненадлежащим ответчиком, поскольку не является собственником помещения; а тротуар, построенный вдоль дороги общего пользования, является элементом благоустройства этой дороги, а осуществление дорожной деятельности отнесено к вопросам местного значения органа местного самоуправления.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского облсуда не нашла оснований для отмены первоначального решения. Суд первой инстанции исходил из того, что травму истица получила в результате ненадлежащего исполнения арендатором помещения обязанностей по уборке от наледи прилегающей к магазину территории.

Доводы апелляционной жалобы признаны несостоятельными, поскольку опровергаются договором аренды с дополнительными соглашениями к нему, а также объяснениями управляющего магазина, подтвердившего обязанность работников ежедневно очищать территорию вокруг магазина, в частности, место выгрузки.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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