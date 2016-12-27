В Челябинской области подорожают билеты на электрички

На Южном Урале вырастут цены на проезд в электропоездах.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области согласовало увеличение расценок на проезд в пригородных поездах.
С 1 февраля 2017 года цены на билеты будут формироваться из расчета 2 рубля 40 копеек за 1 километр (в 2016 году – 2 рубля 30 копеек).
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Ранее о грядущем повышении предупредила Свердловская пригородная компания. «В 2017 году по решению органов исполнительной власти субъектов РФ повышение тарифов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории регионов с учетом инфляционной составляющей составит не более 4%», – заявили железнодорожники.
Челябинск, Виктор Елисеев
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