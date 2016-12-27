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Публикации за 27.12.16

Инфраструктура «Мегафона» прошла испытание аномальными морозами

Инфраструктура «Мегафона» прошла испытание аномальными морозами

Инфраструктура компании «Мегафон» выдержала аномальные морозы.

Самым холодным днем стало 21 декабря, когда столбик термометра во многих регионах Большого Урала опустился до – 42 градусов Цельсия. За неделю зимней стужи оператору удалось сохранить качество связи и возможность пользоваться мобильным интернетом с уровнем доступности на 99,9%, что выше нормы, установленной Роскомнадзором (95%).

«Несмотря на суровый температурный режим, наши абоненты всегда оставались на связи благодаря простым правилам: своевременное проведение плановых ремонтных работ, модификация и расширение сети в летний период. В текущем году количество таких работ увеличилось в 1,5 раза. На территории области мы регулярно проводим проверку электропитания, замену аккумуляторов, обновляем программное обеспечение на базовых станциях и т.д. Это позволяет нашим абонентам круглосуточно получать услуги самого высокого качества», – говорит директор по инфраструктуре компании «Мегафон» на Урале Антон Щербаков.

Согласно статистике связистов, аномальные морозы – не самые частые виновники сбоев на сети. Популярной причиной инцидентов остаются внешние вмешательства, такие как обрывы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в период проведения строительных работ сторонних компаний, массовое отключение электричества. Ситуация становится напряженной и в другие временя года. Например, весной, когда начинаются грозы или наводнения, а также поздней осенью, когда проходят ледяные дожди. Летом частая причина сбоев в работе – перегрев оборудования.

В 2016 году техническая служба оператора стала в 2 раза быстрее реагировать и устранять последствия погодных катаклизмов или программных сбоев. Новый подход позволяет абонентам оставаться на связи 24 часа в сутки без потери качества связи.

Работу сети Уральского филиала «Мегафона» фиксирует крупнейший в мире Единый центр управления сети, расположенный в Санкт-Петербурге. Главное его преимущество в том, что инженеры, которые фиксируют неполадки сети, могут не только наблюдать, но и в режиме реального времени устранять их. Например, сотрудники могут перенаправить трафик в обход поврежденной оптической линии, диагностировать снижение скорости доступа в Интернет на определенных участках и устранить ее. Все это позволяет связистам своевременно реагировать на внештатные ситуации и улучшать качество работы сети.

Челябинск, Лилия Грамберг

Челябинск. Другие новости 27.12.16

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