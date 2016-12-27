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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

В Челябинской области поймали банду коллекторов-вымогателей

В Челябинской области поймали банду коллекторов-вымогателей

На Южном Урале задержали организованную группу коллекторов, подозреваемых в серии вымогательств.

Как сообщили агентству в МВД России, сотрудники уголовного розыска южноуральского полицейского главка поймали семерых работников микрофинансовой организации. С помощью угроз жизни и здоровью, а также порчи имущества они вымогали деньги у должников.

В офисах и квартирах подозреваемых в Челябинске, Златоусте, Миассе и поселке Увельский правоохранители изъяли пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски, сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, ежедневники и различные документы организации.

«Новый День – Челябинск» , и

Возбуждены уголовные дела по статьям 163 «Вымогательство» и 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.

Пока установлена причастность группы коллекторов к 4 эпизодам.

В настоящее время в отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Сотрудники полиции проверяют участников группы на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Челябинск, Юлия Малецкая

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