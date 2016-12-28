NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.12.16

Больше половины муниципалитетов Челябинской области превысили эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Больше половины муниципалитетов Челябинской области превысили эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 24 муниципалитетах Южного Урала.

Как сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 19 по 25 декабря в регионе зарегистрировано 36 тысяч 613 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 19%. Число клинических случаев гриппа выросло за прошедшую неделю более чем втрое – с 8 до 31.

Рост заболеваемости отмечен в 23 муниципальных образованиях области, превышение порогов – в 24-х: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнем Уфалее, Копейске, Троицке, Кыштыме, Чебаркуле, а также Еманжелинском, Коркинском, Чебаркульском, Октябрьском, Агаповском, Верхнеуральском, Карталинском, Варненском, Нязепетровском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском, Красноармейском, Нагайбакском, Кусинском и Катав-Ивановском районах.

«Новый День – Челябинск» , и

В Челябинске за неделю зарегистрировано почти 18 тысяч случаев ОРВИ (150,79 на 10 тысяч населения), что больше прошлой недели на 20%. Фактически в южноуральской столице заболеваемость уровня эпидемии.

Напомним, с 23 декабря главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов заявил о введении карантинных мероприятия в больницах и социальных организациях Челябинской области. В ряде городов Южного Урала (Магнитогорске, Миассе, Троицке) во всех школах был объявлен карантин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

Шопинг адвентистов. Краткий самоучитель искусства дарения. / 28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Педофил из Таджикистана три года насиловал челябинскую школьницу.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter