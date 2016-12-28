Больше половины муниципалитетов Челябинской области превысили эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Публикации за 28.12.16

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 24 муниципалитетах Южного Урала.

Как сообщили агентству «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 19 по 25 декабря в регионе зарегистрировано 36 тысяч 613 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 19%. Число клинических случаев гриппа выросло за прошедшую неделю более чем втрое – с 8 до 31.

Рост заболеваемости отмечен в 23 муниципальных образованиях области, превышение порогов – в 24-х: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнем Уфалее, Копейске, Троицке, Кыштыме, Чебаркуле, а также Еманжелинском, Коркинском, Чебаркульском, Октябрьском, Агаповском, Верхнеуральском, Карталинском, Варненском, Нязепетровском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском, Красноармейском, Нагайбакском, Кусинском и Катав-Ивановском районах.

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В Челябинске за неделю зарегистрировано почти 18 тысяч случаев ОРВИ (150,79 на 10 тысяч населения), что больше прошлой недели на 20%. Фактически в южноуральской столице заболеваемость уровня эпидемии.

Напомним, с 23 декабря главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов заявил о введении карантинных мероприятия в больницах и социальных организациях Челябинской области. В ряде городов Южного Урала (Магнитогорске, Миассе, Троицке) во всех школах был объявлен карантин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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