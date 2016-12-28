Челябинскому застройщику грозит уголовное дело по факту растраты при строительстве канализации в поселке Западный

Публикации за 28.12.16

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поставил вопрос об уголовном преследовании лиц, виновных в хищении средств при строительстве и реконструкции канализационно-насосной станции в поселке Западный

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре региона, проведена проверка соблюдения законодательства о целевом использовании ООО «Грин Парк» средств, предоставленных федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства для комплексного освоения территории на подключение к централизованной системе водоотведения квартальных канализационных сетей, построенных на территории Кременкульского сельского поселения Сосновского района.

Челябинский природоохранный прокурор вместе со специалистами главного контрольного управления Челябинской области, министерства экологии региона побывали на месте застройки поселка Западный и установили, что при полном освоении средств, строительство и реконструкция отдельных объектов водоотведения «ЛИК» и «Вавиловец» не осуществлена.

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Прокурор области Александр Кондратьев направил материалы в отдел полиции «Сосновский» ОМВД России по Челябинской области для организации проверки и решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Результаты проверки поставлены на контроль.

Челябинск, Юлия Малецкая

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