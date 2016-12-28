NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.12.16

Челябинскому застройщику грозит уголовное дело по факту растраты при строительстве канализации в поселке Западный

Челябинскому застройщику грозит уголовное дело по факту растраты при строительстве канализации в поселке Западный

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поставил вопрос об уголовном преследовании лиц, виновных в хищении средств при строительстве и реконструкции канализационно-насосной станции в поселке Западный

Как сообщили агентству в прокуратуре региона, проведена проверка соблюдения законодательства о целевом использовании ООО «Грин Парк» средств, предоставленных федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства для комплексного освоения территории на подключение к централизованной системе водоотведения квартальных канализационных сетей, построенных на территории Кременкульского сельского поселения Сосновского района.

Челябинский природоохранный прокурор вместе со специалистами главного контрольного управления Челябинской области, министерства экологии региона побывали на месте застройки поселка Западный и установили, что при полном освоении средств, строительство и реконструкция отдельных объектов водоотведения «ЛИК» и «Вавиловец» не осуществлена.

«Новый День – Челябинск» , и

Прокурор области Александр Кондратьев направил материалы в отдел полиции «Сосновский» ОМВД России по Челябинской области для организации проверки и решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Результаты проверки поставлены на контроль.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 28.12.16

Больше половины муниципалитетов Челябинской области превысили эпидпорог по гриппу и ОРВИ. / Шопинг адвентистов. Краткий самоучитель искусства дарения. / 28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter