Голод не тетка: в Челябинске наказали банду молодчиков, грабившую магазины ради пирожков и сигарет

Публикации за 28.12.16

В Челябинске осудили банду налетчиков на продуктовые магазины.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в период с октября по ноябрь 2014 года шестеро преступников в медицинских масках врывались в круглосуточные павильоны, и, запугивая продавцов пневматическим пистолетом, похищали сотовые телефоны, золотые украшения и деньги из кассы. Для устрашения грабители стреляли в воздух, после чего скрывались с похищенным.

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Впоследствии молодчиков, ранее судимых за тяжкие преступления, задержали. Все они оказались «выходцами» из Атлянской воспитательной колонии для несовершеннолетних.

В ходе следствия обвиняемые пояснили, что краденые деньги делили между собой и в ту же ночь тратили на развлечения и продукты питания. Пострадавшими от действий налетчиков признаны более 20 продавцов магазинов. Ущербы составили от 50 тысяч рублей до коробки с пирожками и пачек сигарет. Общий размер причиненного вреда достигает 150 тысяч рублей.

Суд признал налетчиков виновными в серии разбойных нападений. В зависимости от степени участия и роли в преступлениях грабителям назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет в колониях общего и строгого режимов.

Челябинск, Юлия Димова

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