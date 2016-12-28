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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

Один из руководителей челябинского «Парнаса» пострадал за любовь к эффектным женщинам

Один из руководителей челябинского «Парнаса» пострадал за любовь к эффектным женщинам

Сопредседатель челябинского отделения «Парнаса» Андрей Линев арестован за размещение фотографий девушек в военной форме.

Как сообщили агентству в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку, в ходе которой выяснилось, что 29 июля 2010 и 17 октября 2014 года сопредседатель местного отделения партии «Парнас» Андрей Линев на своей странице «ВКонтакте» «разместил фотографии с изображением нацистской символики и атрибутики – свастики в виде фашистского креста с загнутыми концами».

По состоянию на 22 декабря нынешнего года снимки по-прежнему были доступны на страничке оппозиционера. Это послужило поводом для обвинения в публичной демонстрации и пропаганде нацистской символики.

Сам Андрей Линев объяснил в соцсетях, что речь идет о фотографиях полуобнаженных женщин в военной форме Третьего Рейха. «Да, я настолько консервативен, что мне все еще нравятся женщины, особенно женщины в стильной военной форме от Хуго Босс», – прокомментировал он.

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Такой консерватизм не прошел для оппозиционера даром. Постановлением Советского районного суда Челябинска от 27 декабря Андрей Линев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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