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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

«Дак это Верка Сердючка!»: каслинцы не оценили полет фантазии создателей я главного ледового городка (ФОТО)

«Дак это Верка Сердючка!»: каслинцы не оценили полет фантазии создателей я главного ледового городка (ФОТО)

Жители южноуральского города боятся вести детей в главный ледовый городок

после демонстрации одного из основных его «украшений».

Как передает корреспондент агентства , вал возмущенных комментариев в социальных сетях Снегурочка.

«Представляете, как тогда выглядит Дед Мороз, если это его внучка», – написала одна из жительниц города. «Дак это Верка Сердючка!» – поделилась предположением ее землячка.

«Новый День – Челябинск» , и

Жители города в недоумении: куда идти гулять с детьми? К ледовому городку возвращаться они категорически отказываются, а некоторые даже высказывают подозрения, что его создатели решили напугать юных каслинцев.

«300 тысяч – не такие уж и огромные деньги, НО... Меня всегда интересовал вопрос, почему в аукционной документации не прописывают требования, что человек, участвующий в торгах, должен обладать хоть каким-то художественным образованием? – пишет еще один южноуралец. – А то ограждения изо льда – кривые, чаша какая-то… Зачем она? Елка – это отдельная тема, особенно ее украшение. Ну, и в довесок ко всему – устрашающего вида Дед Мороз со Снегуркой. Где эстетика-то??? Где красота и волшебство новогоднее??? Где???»

А еще один участник обсуждения припечатывает напоследок: «Вживую она еще страшнее…»

Новый День: ''Дак это Верка Сердючка!'': каслинцы не оценили полет фантазии создателей я главного ледового городка (ФОТО)

Фото из сообщества «Подслушано в Каслях»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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