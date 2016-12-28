Предприятие группы ММК освоило производство ножей для дорожной техники из сталей MAGSTRONG

Публикации за 28.12.16

ММК освоило производство высокопрочных и износостойких марок сталей MAGSTRONG.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ОАО «ММК», для переработки высокопрочных и износостойких марок используется специальное оборудование. На производственных мощностях Механоремонтного комплекса (ООО «МРК»), входящего в группу ММК, освоены специальный раскрой высокопрочного листового проката и изготовление нестандартных изделий из данного проката с применением технологий гибки и штамповки, сварки и механической обработки.

В частности, Механоремонтный комплекс освоил производство ножей и футеровочных элементов для дорожно-строительной техники, которую используют городские коммунальные службы, преимущественно в зимний период. В ноябре 2016 года по заказу МБУ ДСУ Магнитогорска в недельный срок было изготовлено 140 ножей для снегоуборочной техники, общим весом более 3,5 тонн. Износостойкие стали MAGSTRONG гарантированно обеспечивают самую высокую устойчивость к абразивному износу, а ножи, изготовленные из них, превосходят по стойкости аналогичные, изготовленные из стали 09Г2С, более чем в 3 раза.

При производстве снегоуборочных работ происходит ускоренный износ рабочих поверхностей, вследствие возникающего трения с дорожным покрытием. Для уменьшения влияния данного фактора и применяют футеровку поверхностей, наиболее подверженных износу (ножей, зубьев, боковых щитков и других). Износостойкие стали MAGSTRONG гарантированно обеспечивают самую высокую устойчивость к абразивному износу. Высокая производительность данного оборудования, долговечность, ремонтопригодность и широкий температурный диапазон, в котором они могут работать, получили высокую оценку коммунальных служб.

Кроме того, изготовление изделий из стали MAGSTRONG позволяет значительно уменьшить стоимость их эксплуатации в сравнении с оригинальными, или изготовленными из импортных сталей, деталями.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 28.12.16

«Дак это Верка Сердючка!»: каслинцы не оценили полет фантазии создателей я главного ледового городка (ФОТО). / Один из руководителей челябинского «Парнаса» пострадал за любовь к эффектным женщинам. / Голод не тетка: в Челябинске наказали банду молодчиков, грабившую магазины ради пирожков и сигарет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»