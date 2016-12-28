NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.12.16

Предприятие группы ММК освоило производство ножей для дорожной техники из сталей MAGSTRONG

Предприятие группы ММК освоило производство ножей для дорожной техники из сталей MAGSTRONG

ММК освоило производство высокопрочных и износостойких марок сталей MAGSTRONG.

Как сообщили агентству в пресс-службе ОАО «ММК», для переработки высокопрочных и износостойких марок используется специальное оборудование. На производственных мощностях Механоремонтного комплекса (ООО «МРК»), входящего в группу ММК, освоены специальный раскрой высокопрочного листового проката и изготовление нестандартных изделий из данного проката с применением технологий гибки и штамповки, сварки и механической обработки.

В частности, Механоремонтный комплекс освоил производство ножей и футеровочных элементов для дорожно-строительной техники, которую используют городские коммунальные службы, преимущественно в зимний период. В ноябре 2016 года по заказу МБУ ДСУ Магнитогорска в недельный срок было изготовлено 140 ножей для снегоуборочной техники, общим весом более 3,5 тонн. Износостойкие стали MAGSTRONG гарантированно обеспечивают самую высокую устойчивость к абразивному износу, а ножи, изготовленные из них, превосходят по стойкости аналогичные, изготовленные из стали 09Г2С, более чем в 3 раза.

При производстве снегоуборочных работ происходит ускоренный износ рабочих поверхностей, вследствие возникающего трения с дорожным покрытием. Для уменьшения влияния данного фактора и применяют футеровку поверхностей, наиболее подверженных износу (ножей, зубьев, боковых щитков и других). Износостойкие стали MAGSTRONG гарантированно обеспечивают самую высокую устойчивость к абразивному износу. Высокая производительность данного оборудования, долговечность, ремонтопригодность и широкий температурный диапазон, в котором они могут работать, получили высокую оценку коммунальных служб.

Кроме того, изготовление изделий из стали MAGSTRONG позволяет значительно уменьшить стоимость их эксплуатации в сравнении с оригинальными, или изготовленными из импортных сталей, деталями.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 28.12.16

«Дак это Верка Сердючка!»: каслинцы не оценили полет фантазии создателей я главного ледового городка (ФОТО). / Один из руководителей челябинского «Парнаса» пострадал за любовь к эффектным женщинам. / Голод не тетка: в Челябинске наказали банду молодчиков, грабившую магазины ради пирожков и сигарет.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter