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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

В Копейске будут судить чертову дюжину «черных» риелторов, обманувших 30 человек

В Копейске будут судить чертову дюжину «черных» риелторов, обманувших 30 человек

Дело банды «черных» риелторов с ущербом в 46 миллионов рублей направлено в суд Копейска.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 13 южноуральцев, в том числе сотрудница Росреестра, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, группировка развернула бурную деятельность в 2014-2015 годах. Преступники оказались крайне изобретательны в своих действиях, выманивая документы на квартиры и деньги у жителей Копейска. Одна из участниц преступного сговора работала инженером в отделе Росреестра по Копейску. Женщина регистрировала предоставленные сообщниками подложные документы на право собственности жилыми помещениями, после чего подельники получали право собственности на квартиры, которыми распоряжались по своему усмотрению.

В итоге 25 копейчан лишились своих квартир, еще пятеро – денег. Общий ущерб составил свыше 46 миллионов рублей.

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В ходе следствия «черные» риелторы добровольно вернули более 23 миллионов рублей. Кроме того, суд арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 14 миллионов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Копейский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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