В Челябинске медцентр поймали на незаконной выдаче «водительской» справки наркобольному

Публикации за 28.12.16

Известный медцентр Челябинска поймали на нарушениях при выдаче справки о допуске к управлению транспортными средствами.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ГИБДД области для замены водительского удостоверения обратился местный житель, предъявивший медицинскую справку о допуске к управлению транспортными средствами, выданную ОАО «МЦ «Гиппократ».

Закон требует, чтобы подобная справка выдавалась только при наличии заключений врачей психиатра и психиатра-нарколога. Однако при сверке данных челябинца с информацией областной клинической наркологической больницы выяснилось, что он имеет противопоказания к управлению автомобилем.

Проведенная после этого прокуратурой Ленинского района Челябинска проверка установила, что справка от психиатра-нарколога наркологической больницей, предоставленная мужчиной, на самом деле ему не выдавалась, а оттиски печатей и подпись врача на ней подделаны. В заключении врача о годности горожанина к управлению транспортными средствами, указанном в справке ОАО «МЦ «Гиппократ», также подделаны подпись врача и печать. Кроме того, этот документ был заверен печатью медцентра раньше, чем получено заключение врача-психиатра.

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Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции «Ленинский» УМВД по Челябинску, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Кроме того, по требованию прокурора привлечены к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица ОАО «МЦ «Гиппократ».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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