Приоритет магнитогорским производителям: представители ММК рассказали о закупочной деятельности

Публикации за 28.12.16

Представители ММК рассказали о закупочной деятельности предприятия: предпочтение отдается магнитогорским и южноуральским поставщикам.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ОАО «ММК», представители комбината приняли участи в бизнес-форуме, посвящённом развитию малого и среднего бизнеса в Магнитогорске.

На встрече обсуждались вопросы государственной поддержки малого бизнеса, а также перспективы взаимодействия с бизнесменами самого крупного промышленного предприятия города – ММК.

Напомним, комбинат в 2016 году стал победителем конкурса в номинации «Лидер торгово-закупочной деятельности». В своей презентации начальник управления обеспечения закупок предприятия ОАО «ММК» Павел Васев рассказал о работе службы снабжения предприятия, программе её развития, принятой в этом году. «Мы должны настроить работу с поставщиками таким образом, чтобы у нас не было дополнительных складских запасов, и чтобы поставщик вовремя привозил продукцию к нашим ремонтам, к нашим срокам обеспечения».

Одним из главных постулатов программы развития службы снабжения ММК в работе с поставщиками выдвигается приоритет магнитогорских производителей перед предприятиями других городов. Преследуются сразу несколько целей: патриотическая – поддержать своих, и упростить саму процедуру поставок продукции на комбинат. На сегодняшний день 96% поставщиков ОАО «ММК» – это производители, в том числе и предприятия Магнитогорска.

Магнитогорский металлургический комбинат сегодня открыт для общения с потенциальными поставщиками материалов и услуг. Каждый последний четверг месяца заместитель директора по коммерции проводит день открытых дверей. Весь документооборот производится в электронном виде, прозрачен и доступен. На официальном сайте предприятия расположена информация о том, как стать поставщиком ММК, правила проведения электронных торгов. Лучшие поставщики комбината поощряются. По итогам 2015 года – дипломы и грамоты от генерального директора предприятия Павла Шиляева получили 11 компаний-производителей. По словам делегатов ММК на встрече с предпринимателями, участие в подобных форумах призвано максимально увеличивать количество магнитогорских производителей в числе поставщиков ММК в будущем.

Челябинск, Юлия Малецкая

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