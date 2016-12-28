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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

Южноуралец, забивший до смерти двухмесячного сына, получил 9 лет «строгача»

Южноуралец, забивший до смерти двухмесячного сына, получил 9 лет «строгача»

В Челябинской области осудили отца, забившего до смерти грудничка.

Как передает корреспондент агентства , трагедия произошла 23 февраля текущего года.

Житель Троицка нанес двухмесячному младенцу множество ударов по голове. Свои действия «папаша» объяснил желанием успокоить ребенка.

Через некоторое время после избиения состояние мальчика стало критическим. До приезда бригады скорой медицинской помощи малыш не дожил, умерев на руках у матери.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе следствия выяснилось, что южноуралец уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и не раз избивал младенца.

Погибший мальчик был вторым ребенком в семье. По данным U24.Ru, он родился 10 декабря 2015 года недоношенным с пороком сердца.

Троицкий городской суд приговорил южноуральца к 9 годам колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

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