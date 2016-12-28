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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

В Челябинске под Новый год открыли вытрезвитель. Но работать он начнет с 9 января

В Челябинске под Новый год открыли вытрезвитель. Но работать он начнет с 9 января

Челябинск стал первым городом в УрФО, где вновь открылся вытрезвитель.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, появился в доме №26 по улице Курчатова. Социальное учреждение создано по решению правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Лица, поступающие сюда, будут направляться к наркологу для постановки на учет и профилактической беседы, чтобы избежать пагубных последствий в дальнейшем, – рассказал начальник полицейского главка региона Андрей Сергеев. – Также будет проводиться работа по привлечению к административной ответственности гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии в общественном месте. Создание подобного Центра позволит снизить количество преступлений, совершенных в отношении лиц в алкогольном опьянении.

Ранее в здании, где сегодня открылся центр, уже функционировал медицинский вытрезвитель, напомнили в пресс-службе ведомства. В 2010 году подобные учреждения по всей стране стали закрываться. После ликвидации вытрезвителя в Челябинске доставлять нарушителей общественного порядка стало некуда. В больницах таких пациентов принимают только в критическом состоянии. Спустя время необходимость в создании подобного учреждения снова стала актуальной. Стоит отметить, что ежедневно в медицинские учреждения Челябинска поступают от 45 до 50 человек в нетрезвом состоянии.

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Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, стал первым и пока единственным в Уральском федеральном округе. Отреставрированное здание рассчитано на 35 койко-мест. Остаться здесь подвыпившие граждане смогут на срок 3 до 24 часов. Каждая палата оснащена камерами видеонаблюдения. Специалисты учреждения будут оказывать доврачебную медико-санитарную помощь «клиентам» центра. А сотрудники полиции – следить за порядком и составлять административные протоколы. Всего в учреждении будут трудиться 35 человек.

Центр временного пребывания начнет свою работу с 9 января 2017 года. В ближайшем будущем подобное учреждение планируется открыть и в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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