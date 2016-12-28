Самые крутые слухи недели: эпидемия хвойной алопеции

Публикации за 28.12.16

Из очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели» вы узнаете, какой подарочек приготовили многострадальному Челябинску промышленники, куда бегут уже испугавшиеся горожане и почему в дороге им не менее страшно, о чудных открытиях во глубине Корчинского разреза, а также о том, кто должен излечить Южный Урал от синдрома массового облысения.

Наше дело – труба

Нехорошие слухи поползли к концу года по Южному Уралу. Самый главный приполз из Металлургического района Челябинска – мол, у нас, бедолаг, и ГОК под носом «устроят» , и в 17-м новую трубу откроют на ЧМЗ. По сравнению с которой Томинский жупел – «мальчик с пальчик». Дескать, никому мало не покажется.

Застой и переселение

На этом истеричном фоне продать жилье в данном районе даже по цене, сниженной на 10% – 20% от рыночной стоимости невозможно. Ситуация с недвижимостью сложная не то что по Челябинску – по всей стране, однако на ЧМЗ люди становятся – как в приснопамятные советские времена – крепостными.

Впрочем, не во всех городах области ситуация на рынке жилья отмечена падением продаж. В Миассе, например, довольно активно начинают покупать жилье челябинцы, прилично устроившиеся в регионе и не собирающиеся пока его покидать. Они полагают, что 90 км туда – сюда в течение суток – не такое уж и большое транспортное плечо. Зато – воздух, пейзаж, к тому же интеллигенции полно в отдельно взятых частях города. Правда, на данном этапе все говорят, что зимой и ночью , т.е. по темноте, ездить в обе стороны жутковато – трассы освещены из рук вон плохо. А «серпантин»-то в определенном качестве присутствует. Не Северный Кавказ, конечно, но определенные «швейцарские» особенности налицо. А дороги и освещение – далеко не швейцарские.

Расселение, расслоение

Говорят, что пару домов вблизи ЧЭМК, расселенных под надзором федеральных экологов (к слову, и настоявших, чтобы команда Аристова вывела людей из зоны «прямого поражения» комбинатом) расселили согласно социальному положению жильцов: тех кто «постатуснее», поселили поближе к центру города, тех, кто «попроще», – сослали на площадку Красного Поля. Люди не обижаются, больше шутят: из огня, дескать, да в полымя – уехали из района ЧЭГРЭС, зато теперь живем вблизи зарождающейся региональной заразы – Томинского ГОКа.

Как всегда…

Болтают, что чем дальше прорабатываются детали потенциальной рекультивации Коркинского разреза РМК, тем интереснее подробности из « страшного» прошлого этого разреза и других шахт бывшего «Челябугля» и его преемницы – ЧУК. Оказывается, в должной мере природоохранные и технические мероприятия по поддержанию объектов в безопасной для природных и людских ресурсов позиции не проводились НИКОГДА. В связи с чем шлейф проблем растет, и постоянно возникает вопрос о дополнительных источниках финансирования, в том числе, и для работы над технико-историческими ошибками.

Лысеем

Болтают, губернатора в этом сезоне сильно напрягла повторяющаяся из города в город «сказка про белого бычка», в данном случае – про «лысую елку». Отругав всех, кто был причастен к этой хвойной алопеции, он, по слухам уже дал поручение «лохматому» Сеничеву: дескать , если доживем до проводов 17-го, Ваня, будь другом – проконтролируй, чтобы эти «деды морозы» в своей-то норке не крысятничали… Ну, позор: край елок и камней, а у нас – ни приличного Нового года, ни красивых зданий, ни облицовки других архитектурных форм, ни нормальных городских переходов … Из чего некоторые умники сделали вывод: за приведение в норму инфраструктуры в 17-м, видать, тоже Сеничев отвечать будет.

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