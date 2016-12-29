Общественный транспорт Челябинска переходит на новогодний режим работы

Публикации за 29.12.16

В Челябинске общественный транспорт переходит на особый режим работы.

Как сообщили агентству «Новый День» в мэрии, в связи ежегодным падением пассажиропотока в новогодние праздники, транспортные предприятия традиционно пересмотрели график и интервалы движения с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го.

Так, 31 декабря автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня, трамваи и троллейбусы – рабочего дня.

1 января не будут работать автобусные маршруты: №5 (ул. Мамина – Мехколонна), №14 (ж.д. вокзал – пос. Новосинеглазово), №17 (пос. Фатеевка – ул. Барбюса), №19 (Автобусный парк – Парковый – Комсомольский пр. – Автобусный парк), №20 (ул. Мамина – АМЗ), №23 (Автобусный парк – Областная больница), №26 (ул. 2-я Павелецкая – ЗУКМ), №28 (Областная Больница – Харлова), №43 (ул. 2-я Павелецкая – пос. Старое Першино), №44 (ул.2-я Павелецкая – пос. Каштак), №52 (Областная Больница – пос. Исаково), №53 (ДК «Строитель» – пос. Стройкомбинат), №59 (Автобусный парк – ул. Мамина), №71 (ЧМК – ул. Чичерина), №80 (ул. Чичерина – Мед. Академия), №83 (ЮУрГУ – пос. Старокамышинск).

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1 и 2 января электротранспорт до 10 часов утра будет работать на 40% от расписания выходного дня, после – на 70%. На эти дни отменены троллейбусные маршруты №1 (ПКиО им. Гагарина – Ж.Д. Вокзал), №6 (ЧТЗ – пос. Первоозерный), №11 (АМЗ – ЧТЗ), №16 (ЖБИ – АМЗ), трамваи №10 (пос. Першино – ЦХП), и №18 (ЧЭМК – ул. Чистопольская).

Со 2 по 8 января не будут работать автобусные маршруты №5 (ул. Мамина – Мехколонна), №19 (Автобусный парк – Парковый – Комсомольский пр-т – Автобусный парк), №20 (ул. Мамина – АМЗ), №23 (Автобусный парк – Обл. больница), №26 (ул. 2-я Павелецкая – ЗУКМ), №28 (Областная Больница – Харлова), №48 (ДК «Строитель – Сад «Искра» – Комсомольский проспект), №53 (ДК «Строитель» – пос. Стройкомбинат), №59 (Автобусный парк – ул. Мамина), № 71(ЧМК- Чичерина), №80 (ул. Чичерина – Мед. Академия), №83 (ЮУрГУ – пос. Старокамышинск).

С 3 по 8 января трамваи и троллейбусы работают по расписанию выходного дня. Отменены троллейбусы №1 (ПКиО им. Гагарина – Ж.Д. Вокзал), №6 (ЧТЗ – пос. Первоозерный), №11 (АМЗ – ЧТЗ), а также трамваи №10 (пос.Першино – ЦХП) и №18 (ЧЭМК – ул. Чистопольская).

Расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники можно узнать по телефону 2-400-555 и на сайте chelavtotrans.ru

Челябинск, Юлия Малецкая

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