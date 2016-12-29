Челябинск, Магнитогорск и Златоуст вошли в число городов РФ с самым грязным воздухом

Публикации за 29.12.16

Три южноуральских города попали в число российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», минприроды России опубликовало государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2015 году».

Так, в 44 городах (20%) степень загрязнения атмосферного воздуха оценивалась как очень высокая и высокая. В них живет более 17 миллионов человек.

Половина этих городов находятся в Сибирском и Уральском федеральных округах. В Челябинской области – это Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. Так, по данным минпроироды, в 2015 году в Магнитогорске были зафиксированы 3 случая высокого загрязнения воздуха бенз(а)пиреном с превышением предельно допустимых концентраций более чем в 22 раза, в Челябинске – 2 (в 13 раз больше ПДК).

В соседней Свердловской области городов с очень грязным воздухом 4: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Нижний Тагил.

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Отметим, в 2015 году столица Южного Урала не попала в приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. На этот раз в него включили Биробиджан, Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Черногорск, Чита. Кроме Челябинска исключили в 2015 году еще и Благовещенск (Амурская область), Иркутск, Красноярск, Лесосибирск, Новокузнецк, Шелехов и Южно-Сахалинск.

В целом, по данным представленным в докладе министерства природы РФ, в 2015 году вновь зафиксировано снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в стране: за десять лет валовой выброс в атмосферный воздух уменьшился на 13,2%, то есть в среднем в год происходит сокращение на 1,3%.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 году составил 31,3 миллионов тонн, в том числе 17,3 миллионов – от стационарных источников и 13,8 миллионов – от автотранспорта.

Челябинск, Юлия Малецкая

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