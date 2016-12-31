В Челябинске устроили стрельбу на улице, есть погибшие

Публикации за 31.12.16

В Ленинском районе Челябинска на улице устроили стрельбу.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагический инцидент произошел 31 декабря у дома по улице Грузовая в Ленинском районе Челябинска.

Уличная ссора между двумя южноуральцами и их пожилым оппонентом закончилась выстрелами из травматического оружия. В результате последний получил смертельное ранение.

Мужчины попытались скрыться на автомашине, но были задержаны в ходе операции «Перехват» сотрудниками ГИБДД.

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В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшее расследование.

Челябинскими полицейскими задержаны участники уличного конфликта, произошедшего в Ленинском районе города

Челябинск, Виктор Елисеев

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