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Челябинск

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Публикации за 01.01.17

Из-за непогода закрыта трасса на границе Челябинской и Оренбургской областей

Из-за непогода закрыта трасса на границе Челябинской и Оренбургской областей

На Южном Урале закрыли трассу, где год назад в машине замерз водитель.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 23:00 по местному времени 31 декабря от старшего оперативного дежурного Оренбургской области поступила информация о том, что из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимостью введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда со 170 по 260 километр до особого распоряжения.

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«Просьба по возможности остановиться у ближайшего кафе, в местах отстоя техники и дождаться стабилизации обстановки на дороге, – обращаются представители ведомства к южноуральцам. – Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101,102,103!»

Напомним, именно на этой трассе в прошлом году погиб водитель автомобиля, сломавшегося во время сильной метели. Мужчина умер от переохлаждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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