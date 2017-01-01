Из-за непогода закрыта трасса на границе Челябинской и Оренбургской областей

Публикации за 01.01.17

На Южном Урале закрыли трассу, где год назад в машине замерз водитель.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 23:00 по местному времени 31 декабря от старшего оперативного дежурного Оренбургской области поступила информация о том, что из-за ухудшения погодных условий и недостаточной видимостью введено временное ограничение движения на трассе Р-336 Оренбург-Орск-Шильда со 170 по 260 километр до особого распоряжения.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

«Просьба по возможности остановиться у ближайшего кафе, в местах отстоя техники и дождаться стабилизации обстановки на дороге, – обращаются представители ведомства к южноуральцам. – Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101,102,103!»

Напомним, именно на этой трассе в прошлом году погиб водитель автомобиля, сломавшегося во время сильной метели. Мужчина умер от переохлаждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.12.16

В Челябинске устроили стрельбу на улице, есть погибшие. / Часть жителей Карталов могут остаться в новогодние праздники без воды. / В Миассе сбили мужчину с грудным младенцем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»