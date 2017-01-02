В Перу ученые обнаружили останки инопланетянина

Публикации за 02.01.17

Загадочную трехпалую руку обнаружили ученые в перуанской пещере.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», интригующая находка ждала археологов там, где несколько месяцев назад во время раскопок была обнаружена голова вытянутой формы.

На сей раз ученые нашли руку с тремя длинными пальцами, имеющую много необычных особенностей. Пока специалисты затрудняются определить ее принадлежность к гуманоиду, так как находка обнаружена намного позднее, чем предыдущий артефакт, сообщают «Дни24». Кроме того, в пещере была найдена миниатюрная мумия необычной фигуры, напоминающей пришельца.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Анализируя рентгеновский снимок находки, исследователи отметили, что строение костей отличается от человеческого, а на ладони заметны следы переломов. Всего было насчитано шесть костей вместе с пятью суставами. Кроме того, на одном из пальцев был обнаружен ноготь с куском необычного металла в коже.

Анализ ДНК ученые намерены провести в наступившем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.01.17

Из-за непогода закрыта трасса на границе Челябинской и Оренбургской областей. / В Челябинске устроили стрельбу на улице, есть погибшие. / Часть жителей Карталов могут остаться в новогодние праздники без воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»