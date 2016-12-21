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Челябинск

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Публикации за 21.12.16

21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12. 2016, среда

· 09:00 Челябинск – Форум-выставка «Служу России» (ЮУрГУ)

· 09:20 Челябинск – Отъезд представителей СМИ для освещения новых офисов врачей общей практики в поселке «Белый Хутор» и микрорайоне «Парковый» (ул. Цвиллинга, 27)

· 10:00 Челябинск – Пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области Татьяне Никитиной по поводу традиционной акции «Подарим Новый год детям» (министерство социальных отношений области, ул. Воровского, 30)

· 10:00 Челябинск – Прием спортсменов и тренеров по итогам 2016 года (администрация, пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 11:00 Челябинск – Круглый стол «Публичное представление итогов 2016 года в сфере образования» (ул. Худякова, 20)

· 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая работе коллекторов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

· 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Потепление или похолодание: какая погода ждет челябинцев?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

· 12:30 Челябинск – Дед Мороз подарит новый школьный автобус воспитанникам Областного центра диагностики и консультирования (ул. Худякова, 20)

· 13:00 Челябинск – Пресс-конференция организаторов чемпионата России по фигурному катанию на коньках (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, 29 вход)

· 13:00 Челябинск – Встреча с ветеранами (администрация, пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 14:00 Челябинск – Заседание рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», посвященное резкому росту стоимости услуг теплоснабжения юридических лиц (ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

· 16:00 Челябинск – Открытие первой персональной выставки члена Союза фотохудожников России Юлии Боровиковой (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня)

· 16:00 Челябинск – Ретровечер «Карнавальная ночь» (библиотека имени Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

Челябинск. Другие новости 20.12.16

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