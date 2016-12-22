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Челябинск

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Публикации за 22.12.16

22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

22.12. 2016, четверг

· 10:00 Челябинск – Вручение новогодних подарков в рамках акции «Подарим Новый год» детям (управление соцзащиты населения Курчатовского района, ул. Академика Сахарова, 11)

· 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

· 12:00 Челябинск – Совещание по вопросу реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, ситуационный центр. 2 этаж)

· 13:00 Челябинск – Торжественный прием руководителей муниципальной образовательной системы Челябинска (театр драмы, пл. Революции, 6)

· 13:00 Челябинск – Итоговая пресс-конференция министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева (минздрав, ул. Кирова, 165, конференц-зал, 3 этаж)

· 13:00 Челябинск – IV городской конкурс «Твоя безопасность» для обучающихся специальных общеобразовательных школ с ограниченными возможностями здоровья (ТЦ «Маяк плюс», ул. Дарвина, 2)

· 14:00 Челябинск – Заседание рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», посвященное резкому росту стоимости услуг теплоснабжения юридических лиц (ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

· 15:00 Челябинск – Елка главы города (дворец пионеров и школьников имени Крупской)

· 18:45 Челябинск – Памятное гашение специальным почтовым штемпелем «Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2016. Челябинск 454000» почтовой карточки с изображением талисманов чемпионата (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, 1 этаж, заходить через 29 вход)

· 19:00 Челябинск – Открытие выставки архивных фотографий, посвященных фигурному катанию, «Звезды фигурного катания в Челябинске. 60-е-80-е годы» (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, 1 этаж, заходить через 29 вход)

· 19:30 Челябинск – Открытие чемпионата России по фигурному катанию на коньках (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, 1 этаж, заходить через 29 вход)

Челябинск. Другие новости 21.12.16

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