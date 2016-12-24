24-25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 24.12.16

24.12. 2016, суббота

· 10:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная церемонии вручения медали Джослина первой пациентке Челябинской области, достигшей стажа 50 лет жизни с сахарным диабетом 1 типа (бизнес-центр «Парк Сити», ул. Лесопарковая, 6, конференц-зал)

· 12:00 Челябинск – Открытие клуба дзюдо Кирилла Денисова (торговый комплекс «Северо-Западный», пр. Победы, 348/1)

· 13:00 Челябинск – Новогодний концерт (площадка у кинотеатра «Победа»)

· 15:00 Челябинск – Старт всероссийской акции «Новогоднее чудо» (приют диких животных «Спаси меня», ул. Ферросплавная, 79)

· 17:00 Челябинск – Заседание научного сообщества «Курилка Гуттенберга», посвященное советскому конструктивизму и творчеству Александра Родченко (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня)

25.12. 2016, воскресенье

· 13:00 Челябинск – «Елка на льду» для учащихся спортивных школ Челябинской области (ДС спорта «Юность», Свердловский пр. 51)

· 14:00 Челябинск – Закрытие чемпионата России по фигурному катанию на коньках (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, 29 вход)

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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