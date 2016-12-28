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Челябинск

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Публикации за 28.12.16

28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

28 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

28.12. 2016, среда

· 10:00 Челябинск – Итоговая пресс-конференция главы Челябинска Евгения Тефтелева (пл. Революции, 2, 5 этаж)

· 11:00 Челябинск – Заседание избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114)

· 13:00 Челябинск – Открытие Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (ул. Курчатова, 26, отъезд от администрации города 12:30)

· 14:00 Челябинск – Вручение премий губернатора работникам культуры (правительство области, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

· 18:00 Челябинск – Отчетный концерт молодежи, посещающей досуговые занятия по современным танцевальным направлениям (Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84, 2 этаж, зал №202)

Челябинск. Другие новости 27.12.16

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