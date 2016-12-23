«Титаник» в космосе, ёлка на МКС, Дед Мороз – супергерой и звезда капуцинов / Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 23.12.16

В предпраздничный уикенд челябинские кинопремьеры порадуют любителей приключенческих комедий, российских экшенов и космических лав-стори.

Гибби

Семейная комедия голливудского производства о маленьких радостях, помогающих справиться с большими потерями в жизни.

Старшеклассница Кэти, страдающая от депрессии после смерти матери, берется ухаживать за питомцем своего преподавателя – обезьянкой-капуцином по имени Гибби. Встреча с четвероногим другом кардинально меняет жизнь замкнувшейся в себе героини. Кэти вновь обретает смысл жизни: занимается любимым видом спорта, встречается с подругами и неожиданно для себя начинает общаться с самым симпатичным парнем в школе. Неожиданный успех школьницы все сильнее злит ее соперниц: Кэти строят козни, пытаясь лишить ее самого дорогого – любимой обезьянки.

Фильм режиссера Фила Горна снят в лучших традициях «Бетховена» и других кинокомедий с высокоинтеллектуальными животными в главной роли.

Картина отлично подойдет для просмотра с детьми:

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=H2KL1PDHcxg&rel=0">Video</a> уморительные гримасы и проделки озорной обезьянки надолго запомнятся юным зрителям

Ёлки-5

22 декабря в российский прокат вышла очередная серия новогоднего киноальманаха от режиссера Тимура Бекмамбетова.

Новая картина состоит из семи новелл, рассказывающих о жизни уже знакомых героев в исполнении Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Гоши Куценко, Марии Шукшиной и других. События фильма разворачиваются в разных уголках России – Москве, Питере, Сочи, Челябинске, Перми, Екатеринбурге и даже на нефтяной платформе «Приразломная», расположенной в Баренцевом море. А одна из новелл повествует о жизни реального летчика-космонавта, героя России Михаила Корниенко на Международной космической станции.

По словам Бекмамбетова, после года затишья (последние «Ёлки 1914» вышли в прокат в декабре 2014-ого) снять продолжение новогодней комедии его надоумили «преданные кинозрители», для которых фильм стал «неотъемлемой частью новогоднего чуда».

Тем временем, критики считают новогоднюю сказку не совсем удачной и упрекают режиссера в несоблюдении жанровой традиции рождественских историй. Персонажи новой части «Ёлок», не имея благородных намерений, повсеместно совершают неправильные поступки. Один крадет у друга пингвина, чтобы отомстить бывшей жене, второй – табельное оружие с целью проучить супругу-изменщицу, другие пытаются выкрасть елку, чтобы затащить в постель приглашенных на праздник девиц.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ckidNai8kYo&rel=0">Video</a> Как всегда героев ожидает счастливый финал

По мнению зрителей, чудеса и совпадения в фильме выглядят неестественно и лишь мешают логичному развитию сюжета.

Пассажиры

Новая фантастическая мелодрама о любви в бескрайнем космосе с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в главной роли.

Действие фильма происходит на борту огромного космического корабля, транспортирующего команду колонистов. Тысячи людей погружены в искусственный сон, как вдруг по ошибке один из пассажиров просыпается на 90 лет раньше положенного срока. Не имея шанса уснуть вновь, механик Джим решает разбудить девушку Аврору из соседней капсулы. В процессе общения дружеская симпатия одиноких пассажиров перерастает в любовь.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=j5KO_vzT4PQ&rel=0">Video</a> Однако сказке приходит конец: аварийное отключение реактора грозит крахом миссии и гибелью всей команде

Примечательно, что сценарий «Пассажиров» был написан еще в 2007 году. До выхода на экраны работа Джона Спэйтса почти 10 лет пролежала в голливудском «черном списке» потенциальных хитов, проигнорированных киностудиями.

По мнению критиков, в картине недостаточно раскрыта тема выживания человека в открытом космосе. Даже после известия о скорой гибели внеземные странники на удивление спокойны. Страх смерти меркнет на фоне шикарного интерьера межгалактического лайнера, оснащенного по последнему слову техники.

Корабль выглядит как космический «Титаник»: в нем есть номера-люкс, рестораны, фонтаны и даже красиво подсвеченный бассейн с видом на вселенную.

Дед Мороз: Битва магов

С 22 декабря челябинские кинотеатры покажут отечественное фэнтези о новогоднем супергерое, спасающим планету от монстров.

Девушку Машу на протяжении многих лет мучают кошмарные видения крылатых чудовищ. Родственники переживают за школьницу, а одноклассники считают ее сумасшедшей. Но однажды в самом центре Москвы героиня видит настоящее сражение огненных монстров с магами. Один из волшебников спасает девушку от нападения химеры и приводит ее в секретную корпорацию. Там школьница узнает о своих сверхспособностях и знакомится с реально существующим Дедом Морозом (Федором Бондарчуком). Оказывается, вместе с целой армией помощников новогодний чародей защищает планету от вторжения темных сил. Однако именно сейчас над миром людей нависла страшная угроза. Маша становится ключевой фигурой в финальной битве добра со злом.

В попытке реализовать жанр фэнтези в российском кинематографе создатели фильма авторы фильма нелепо подражают популярным блокбастерам. В схватке со злодеем Дед Мороз предстает едва ли не Гэндальфом из «Властелина колец». Также прослеживаются параллели со сценами из «Гарри Поттера», «Ночного дозора», «Матрицы» и даже «Сумерек».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3EXcFEjGt1w&rel=0">Video</a> Однако при всей увлекательности и закрученности сюжетной линии «Дед Мороз» выглядит несуразно, посему зрители отказываются воспринимать картину всерьез

Челябинск, Римма Султанова

Челябинск. Другие новости 23.12.16

Каникулы» продолжаются: в школах Челябинска снова отменены занятия. / 22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Танец-легенда и сбежавшие пингвины: в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»