Бессмертный Мориарти, викинг Владимир, бармен-убийца и хипстерская ёлка / Киноканикулы РИА «Новый День»

Публикации за 30.12.16

Кинопремьеры новогодней недели порадуют челябинцев отечественной анимацией, средневековой драмой, фантастическим боевиком и авторским проектом. Любителям детективов покажут новый сезон нашумевшего телесериала.

Викинг

29 декабря в массовый прокат вышла историческая сага российского производства о княжеской междоусобице, братоубийстве и крестителе всея Руси.

В основу фильма положены события, описанные в «Повести временных лет». В правящем роде Рюриковичей царит раздор. Князь Олег убивает на охоте одного из дружинников своего брата Ярополка. Узнав о смерти сына, старейший воевода Свенельд подстрекает Ярополка пойти войной на братьев, тот соглашается. Битва происходит возле города Овруч. Во время отступления Олег погибает, а самый младший из князей – Владимир, испугавшись властолюбия старшего брата, сбегает к Ледяному морю.

После двух лет странствий вместе с наемной варяжской дружиной Владимир возвращается на Родину, чтобы отомстить Ярополку за смерть Олега и захватить киевский престол.

Продюсерский дуэт Константина Эрнста и Анатолия Максимова уже известен российскому зрителю по картинам «Дозор», «Адмирал» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Новый кинопроект продолжает традицию сложного для мейнстрима жанра – житие, однако значительно уступает западным блокбастерам.

Что касается актерского состава, очередная российская кинопремьера не обошлась без звезды нашумевшего «Духлесса» Данилы Козловского, сыгравшего главного викинга. В съемках фильма также участвовали Максим Суханов, Владимир Епифанцев и другие актеры.

Отметим, «Викинг» вышел в новогодний прокат сразу в двух версиях: с возрастными ограничениями «12+» и «18+». Последняя содержит сцены насилия и жестокости, и доступна зрителям лишь на вечерних сеансах.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=K_heTw165A4&rel=0">Video</a> Работа над фильмом длилась более 6 лет

Снежная королева 3. Огонь и лед

С 29 декабря челябинские кинотеатры покажут российский анимационный фильм о приключениях повзрослевших Кая и Герды.

После выхода на экраны второй части франшизы о повелительнице холодов «Снежная королева: Перезаморозка» режиссер Алексей Цицилин решил овладеть новой стихией – Огнем.

Одержав победу над злой волшебницей, Герда пытается отыскать пропавших родителей, похищенных Северным Ветром. В поисках близких девочка вместе с братом Каем и друзьями-троллями натыкается на могущественный артефакт – камень Льда и Пламени, умеющий исполнять желания. Герои надеются, что он укажет им верную дорогу, однако случается непоправимое – камень грозится уничтожить весь сказочный мир.

Чтобы предотвратить катастрофу, брату и сестре придется преодолеть уйму противоречий, рискнуть собственными жизнями, а главное, не ошибиться с выбором.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=MPBxU_I5yrY&rel=0">Video</a> Главных героев мультфильма, как и прежде, озвучивают Иван Охлобыстин и Нюша

Третья часть анимационной эпопеи создана воронежской студией Wizart при поддержке китайской компании Flame Node Entertainment.

Одним из главных достоинств «Снежной королевы 3» по праву считается выход мультфильма в мировой прокат. Наряду с Россией новые приключения Кая и Герды увидят в большинстве стран Восточной Европы, Корее и Турции. Создатели ленты признаются, что продвинуть российскую анимацию за рубежом им помог именитый участник проекта: над новой частью франшизы поработал сценарист студии Disney, Pixar и DreamWorks Роберт Ленс.

Шерлок Холмс, 4-ый сезон

В ночь с 1 на 2 января зрители «Первого канала» увидят премьеру нового сезона британского сериала о гениальном сыщике-социопате.

Российская премьера «Шерлока» состоится почти одновременно с показом сериала на телеканале ВВС. Новый сезон выполнен в привычном трехсерийном формате, продолжительность каждого эпизода – 1 час 25 минут.

Первая серия под названием «Шесть Тэтчер» отсылает нас к рассказу Артура Конан Дойля «Шесть Наполеонов». Но если книжный детектив расследует таинственную история гипсовых статуй французского полководца, современный Шерлок проделывает нечто похожее с портретами 71-ого премьер-министра Великобритании.

Второй эпизод нового сезона под названием «Лживый детектив» российские телезрители увидят 8 января. Главным злодеем истории станет Калвертон Смит, известный поклонникам сэра Артура по рассказу «Шерлок Холмс при смерти». Однако кем окажется специалист по тропическим болезням в сериале – пока неизвестно.

О заключительной серии четвертого сезона создатели картины сообщать отказались ввиду спойлерности самого названия. Однако любопытные фанаты все же выяснили, что речь пойдет о «последней проблеме» сыщика. Уже известно, что на экранах вновь появится непотопляемый архивраг главного героя – профессор Джеймс Мориарти. Дата выхода третьего эпизода – 15 января.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SBMYafuob7U&rel=0">Video</a> Авторы кинопроекта признались, что четвертый сезон «Шерлока» обещает быть более мрачным и пугающим

Накал событий достигнет своего пика. Исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч и вовсе заявил, что после просмотра новых эпизодов зрители сами захотят сделать паузу и поймут, почему четвертый сезон может стать для сериала последним.

Рождество, Опять

1 января в челябинских кинотеатрах покажут американскую инди-драму об одиноком продавце новогодних елок.

Ноэль – обычный тридцатилетний парень из Бруклина. Каждый год в канун Рождества он подрабатывает в магазинчике-трейлере на улицах Нью-Йорка. Работать герою приходится в ночную смену. Отчаянно борясь со сном, Ноэль плетет венки из еловых веток и объясняет припозднившимся покупателям, в чем разница между хвойными деревьями и как за ними ухаживать. На личном фронте у героя тоже все не складывается: некоторое время назад его бросила подруга и теперь, дабы не впасть в истерику, он пьет антидепрессанты. Однако в какой-то момент в угрюмую жизнь Ноэля вторгается странная девушка Лидия. Зрителю же остается только догадываться, что переживает внутри себя главный герой и есть ли у этой встречи продолжение.

«Рождество, Опять» – дебютный полнометражный фильм американца Чарльза Покела, снятый в декорациях одного перекрестка Бруклина на 16-милиметровую пленку за 15 дней.

Несмотря на скромную режиссуру, картина была показана на фестивалях «Сандэнс», New Directors/New Films в Нью-Йорке, а также получила номинацию на «Золотой леопард» в Локарно и премию «Независимый дух-2016».

По отзывам критиков, фильм понравится любителям нестандартных рождественских историй.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FFDpqFEWqTs&rel=0">Video</a> Здесь нет спецэффектов, голливудских звезд, наигранной радости и фейерверков, но есть взрослый парень и его реальная жизнь

Особое настроение авторскому кино придает звучание «Колыбельной» Чайковского в виртуозном исполнении мастера терменвокса Клары Рокмор.

Три богатыря и морской царь

Еще одна киноновинка января – продолжение популярного мультфильма о приключениях славных богатырей.

Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич отлучаются в Поднебесную, чтобы раздобыть чудодейственный клык дракона. В это время князь Владимир вместе с конем Юлием решает пополнить казну сокровищами морских глубин. Разгневанный такой дерзостью морской царь топит Киев, а любимых жен богатырей превращает в русалок.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Zt5-Wl7-BLU&rel=0">Video</a> Спасти княжество от гнета морского и вызволить девиц из плена под силу лишь отважным богатырям

Очередной совместный проект студии анимации «Мельница» и кинокомпании СТВ порадует любителей мультфильмов всех возрастов. Картину хвалят за остроумные шутки и интересные повороты событий. В подводном мире князь Владимир вдруг становится отважным пиратом и даже отправляется в северные широты учить пингвинов летать.

Между тем, критики упрекают аниматоров в многолетнем эксплуатировании образов былинных персонажей (франшиза включает уже 7 мультфильмов о русских богатырях), предлагая отпустить героев на волю.

Кредо убийцы

С 5 января челябинские кинотеатры покажут научно-фантастический боевик о средневековом убийце в капюшоне и путешествии во времени.

Картина австралийского режиссера Джастина Курзеля снята по мотивам популярной серии компьютерных игр Assassin's Creed.

Обычный бармен Каллум Линч узнает, что он – потомок членов тайного общества ассасинов, вот уже тысячу лет сражающихся с тамплиерами. Благодаря революционным технологиям, а именно, машины, считывающей память предыдущих поколений по молекулам ДНК, герой фильма переносится в Испанию XV века, где проживает приключения своего предка Агилара. Потренировавшись на генетический памяти, Линч вступает в борьбу с могущественной корпорацией «Абстерго», представляющей интересы ордена тамплиеров в наши дни.

После выхода картины в мировой прокат на ее создателей обрушился шквал негативных отзывов. Критики обозвали «Кредо убийцы» худшим фильмом в карьере звезды «Людей Икс» Майкла Фассбендера – главного актера и продюсера компьютерной экранизации. За первые шесть дней проката в США приключенческий боевик собрал всего 22,5 миллиона долларов, не покрыв даже пятую часть бюджета. Спасти киноленту от провала не удалось и оскароносным актерам – Марион Котийяр и Джереми Айронсу.

По мнению киноведов, до смешного глупый и неоправданно запутанный сюжет подкупает зрителей лишь сценами из прошлого. Однако они занимают сравнительно небольшую часть хронометража.

В свою очередь, авторы проекта в успехе блокбастера не сомневаются.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gLFqI4biRG0&rel=0">Video</a> Еще до выхода фильма на экраны режиссер заявил, что история средневекового убийцы вскоре получит продолжение

Челябинск, Римма Султанова

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