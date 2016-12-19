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Публикации за 19.12.16

На трассе Пермь – Екатеринбург сгорели два грузовика

На трассе Пермь – Екатеринбург сгорели два грузовика

Сегодня ночью на трассе Пермь – Екатеринбург сгорели два грузовика. Один из них перевозил медикаменты – груз пострадал.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, накануне в 23:05 поступило сообщение о пожаре на 326 км трассы Пермь – Екатеринбург. Горел автомобиль ГАЗ-2834. На его тушение отправили 2 пожарные машины и 6 человек личного состава. К 23:20 было ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:27.

И буквально через два часа – в 01:22 – поступило сообщение о пожаре на 287 км этой же трассы. Пожар охватил 21 кв. м, сгорел грузовик «Ивеко». Автомобиль перевозил медикаменты, часть груза уничтожена. Открытое горение ликвидировали к 01:45.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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