Поклонская снова побывала в Екатеринбурге. И осталась недовольна

Публикации за 19.12.16

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская побывала в выходные в Екатеринбурге. Своими впечатлениями о визите в уральскую столицу она поделилась в Твиттере.

«Прекрасные впечатления от Екатеринбурга. Но самые плохие – от авиакомпании «Победа». Больше нет желания с ними летать...», – написала бывший главный прокурор Крыма в своем аккаунте.

Причины визита депутата Госдумы в Екатеринбург неизвестны. Не исключено, что она посещала комплекс «Ганина яма», посвященный Романовым. Известно, что Поклонская особо почитает царя Николая II, а 19 декабря православные отмечают день Николая Чудотворца.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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