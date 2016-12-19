В Сысерти суд закрыл кафе, в котором сотрудники стирали и сушили одежду

Публикации за 19.12.16

Сысертский районный суд по требованию прокуратуры приостановил работу местной закусочной на улице Трактовой, где грубо нарушались санитарные правила.

Так, в ходе проверки выяснилось, что на кухне заведения персонал хранил свою одежду и обувь. Кроме того, в складском помещении была натянута веревка, где сушились одежда и нижнее белье, а в моечном отделении в непосредственной близости от стеллажа с вымытой посудой висела куртка.

Также ревизоры обнаружили в производственных цехах закусочной три стиральные машины, коробки, бутылки, сумки, стиральный порошок, мусорные пакеты, сигареты, ветошь. В одном из помещений кафе были оборудованы спальные места, развешена одежда, то есть в этом месте проживали люди. В заведении не было организованной стирки специальной одежды сотрудников и фактически работники стирали свою форму в помещении кафе и сушили в коридоре. Повара заведения общепита не прошли обследование на наличие стафилококка, при приеме на работу у них отсутствовало обследование на брюшной тиф.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки прокуратура направила исковое заявление о признании деятельности ООО «Холдинговая компания «Вотчина» (официальное название закусочной) незаконной и приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений действующего санитарно-эпидемиологического законодательства. Сысертский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Сысерть, служба информации РИА «Новый День»

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