Банкротство по упрощенной схеме для физлиц могут ввести уже в июле 2017-го

Публикации за 19.12.16

Закон об упрощенном банкротстве физических лиц, подготовленный МЭРТ, может быть принят уже в июле 2017го года.

Как сообщает pravo.ru, обсуждение законопроекта прошло на заседании круглого стола в ОНФ с участием банкиров, юристов, сотрудников судов общей юрисдикиции и представителей арбитражного сообщества.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев предложил банкротить граждан во внесудебном порядке при долге менее 500 000 руб. Его поддержала Екатерина Таранина, представитель ВС, сославшись на уже имеющуюся перегрузку судов.

Иван Рыков, член ЦК ОРПАУ (общероссийский профсоюз арбитражных управляющих), один из соавторов альтернативного законопроекта об упрощенном банкротстве, считает, что при вступлении в силу закона банки будут чаще реструктурировать долги, чтобы избежать банкротства должника. «Я рекомендую гражданам вместе с заявлением о банкротстве сразу писать заявление на реструктуризацию долга. Банки будут идти на уступки, так как в ином случае потеряют больше. Но остается еще проблема: сейчас Банк России воспринимает реструктурированный кредит как плохой, и по нему идет 100% начисление нормы резерва. Если же регулятор пойдет навстречу и уменьшит процент, у банков будет больше мотивации идти на реструктуризацию долга гражданина», – отметил он.

Отметим, что соответствующие законопроекты с лета текущего года готовили одновременно в МЭР и ОРПАУ, во многом они были похожи, но в некоторых аспектах все же расходились. Например, Минэкономразвития предлагало будущему банкроту обходиться без арбитражного управляющего, проводя многие процедуры самостоятельно, чем сами управляющие были недовольны. Однако сейчас авторам удалось прийти к консенсусу по большинству спорных пунктов.

Недавно была решена еще одна проблема – слишком высокая для многих пошлина в 6 000 руб., одинаковая и для юридических, и для физических лиц. 1 декабря Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в пп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК. Согласно поправкам, которые начнут действовать уже с нового года, для физлиц размер «банкротной» пошлины составит 300 руб., для юрлиц – останется прежним.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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