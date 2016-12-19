Качканару грозит бюджетно-управленческий коллапс

Публикации за 19.12.16

Депутаты одного из крупнейших промышленных центров на Среднем Урале – города Качканара бьют тревогу. Качканарская городская дума (КГД) из-за «непонятной позиции» местных чиновников не успевает принять бюджет на будущий год, и сейчас муниципалитету грозит финансово-административный коллапс.

С соответствующим заявлением выступил спикер гордумы Качканарского ГО Геннадий Русских.

«В соответствии с утвержденным порядком о бюджетном процессе в Качканарском городском округе, 5 декабря 2016 года депутаты на заседании комиссии думы должны были рассмотреть итоги балансировки внесенного в думу проекта бюджета. Иными словами, проверить насколько проект бюджета готов к окончательному принятию на заседании думы, насколько учтены в нем поступившие предложения по корректировке расходных направлений и суммам необходимых затрат.

Но 5 декабря этого не произошло. Причиной стала неготовность проекта бюджета 2017 года для рассмотрения по вине администрации. Депутаты вынуждены были назначить новую дату – 8 декабря 2016 года – для рассмотрения готовности бюджета на 2017 год. Но 8 декабря итогом заседания депутатских комиссий по рассмотрению готовности проекта бюджета 2017 года ко второму чтению, то есть окончательному принятию на заседании думы, явилось то, что прошла повторная констатация неготовности проекта бюджета 2017 года для рассмотрения во втором чтении…

Создается впечатление, что руководство администрации по каким-то причинам не хочет исполнять установленный порядок проведения бюджетного процесса и затягивает время.

На сегодня нет никаких гарантий, что… на рассмотрение депутатам будет представлен проект, в котором будут учтены поступившие ранее предложения депутатов.

Согласно положению о бюджетном процессе последней датой, когда дума должна окончательно утвердить бюджет на 2017 год во втором чтении, является 25 декабря.

С учетом того, как продвигается подготовка проекта бюджета 2017 года в администрации, есть опасения, что бюджет 2017 года в установленные сроки может быть просто не принят.

Тогда администрация опять по установившемуся стилю работы вновь свалит причины произошедшего «с больной головы на здоровую», – предполагает Русских.

Между тем, его коллега по думе, представитель комиссии КГД по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Юрий Подобедов подчеркнул, что бюджетные разногласия между представительным органом муниципалитета и городской управой абсолютно не принципиальны и действия качканарских чиновников носят провокативный характер.

«Там по депутатским предложениям всех изменений в проект бюджета на сумму примерно в миллион. Так что ничего принципиального в смысле балансировки проекта бюджета тут нет. Но в администрации города нас как всегда не слышат, и затягивание процесса со стороны администрации – это, по-видимому, очередная попытка указать депутатам на их место. Отсюда и эта политика, эта непонятная позиция, чтобы зажать нас по срокам. Нам как бы говорят: или вы примете наш вариант бюджета, или будете нести ответственность за все последующие процессы», – подчеркнул Юрий Подобедов.

Между тем в самой качканарской мэрии признают, что опасность срыва сроков по казне-2017 грозит муниципии большими проблемами. Ведь если бюджет Качканара на 2017 год не будет принят до конца текущего года, то городу с января придется планировать свои расходы помесячно (по 44 ФЗ) – в рамках 1/12 бюджета 2016 года. Так предписывает законодательство. Планировать помесячно – значит не только «жить» в пределах, но и проводить все необходимые торги, конкурсы и тендеры по расходам из бюджета на каждый месяц отдельно.

«Насколько можно понять из практики, такое возможно только в теории и, попросту, дезорганизует работу учреждений», – прокомментировал ситуацию глава управления финансов города Евгений Савельев.

В конце прошлой недели, 16 декабря, качканарская мэрия вновь предложила депутатской комиссии одобрить проект бюджета и также вновь не получила этого одобрения.

Но желания вгонять город в финансовый коллапс нет и у депутатов. В итоге ими был предложен практический вариант, который должен позволить разрешить нависшую над городом проблему. Народные избранники инициировали создание чрезвычайного межвластного органа – согласительной комиссии, куда должны войти как представители КГД, так и городской управы. Данная комиссия и должна в оперативном порядке согласовать все спорные бюджетные моменты и выдать рабочий проект бюджета на рассмотрение гордуме.

«Хотелось бы напомнить чиновникам администрации, что на принятие бюджета у нас остались считанные дни – крайний срок – 25 декабря. Надеемся, что в понедельник (то есть сегодня – 19 декабря, – прим. ред.) администрация сможет обеспечить своих представителей для оперативной и конструктивной работы согласительной комиссии, чтобы весь Качканар не попал в очень непростую бюджетно-финансовую ситуацию», – говорят в КГД.

Остается отметить, что согласительная комиссия по качканарскому бюджету должна собраться сегодня во второй половине дня.

Екатеринбург, Святослав Булгарин

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

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