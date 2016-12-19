Десяток аварий и тринадцать пожаров из-за аномальных холодов – оперативный прогноз МЧС на сегодня

Публикации за 19.12.16

ГУ МЧС по Свердловской области предсказало количество катастроф и ЧП, которые, как ожидают в ведомстве, произойдут сегодня из-за резкого похолодания.

Как сообщает ведомство в официально опубликованном прогнозе, «в результате ожидаемых погодных условий (снег, изморозь), а также нарушений правил дорожного движения и скоростного режима водителями транспортных средств, прогнозируется 8-10 случаев ДТП в населенных пунктах Южного, Горнозаводского, Западного и Восточного управленческих округов, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском». В ведомстве считают, что наибольшими зонами риска для водителей является серовский тракт (районы 85-85 км и 120-131 км), трасса Пермь – Екатеринбург в районе Ачита (193-196 км), подъезд к Екатеринбургу от автомагистрали М-5 «Урал» (188-189 км), а также дороги Екатеринбург – Курган (85-123 км, Каменский ГО) и Екатеринбург – Полевской (25-38 км, Полевской ГО).

Кроме того на сегодняшний день управление прогнозирует 11-13 пожаров в жилом секторе. Техногенные пожары могут произойти в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. В список вошли МО город Алапаевск, МО Алапаевское, Артемовский ГО, МО город Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, Махневское МО, Пышминский ГО, Режевской ГО, Тавдинский ГО, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Туринский ГО, Байкаловский МР, Камышловский МР, Слободо-Туринский МР, Таборинский МР, Арамильский ГО, Асбестовский ГО, Белоярский ГО, Березовский ГО, ГО Богданович, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Каменский ГО, город Каменск-Уральский, Малышевский ГО, ГО Рефтинский, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, МО «пос. Уральский», ГО Верхотурский, Волчанский ГО, Гаринский ГО, Ивдельский ГО, ГО Карпинск, Качканарский ГО, ГО Краснотурьинск, ГО Красноуральск, ГО «город Лесной», Нижнетуринский ГО. Новолялинский ГО. ГО Пелым, Североуральский ГО, Серовский ГО, Сосьвинский ГО. В качестве основной причины для возгораний называется нарушения правил пожарной безопасности.

Техногенных ЧС и землетрясений не прогнозируется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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