Как сэкономить новогодние расходы с помощью смартфона: топ-5 советов от «Мегафона»

Публикации за 19.12.16

По данным исследования аналитического агентства Deloitte, в этом году каждый третий россиянин будет использовать интернет для совершения новогодних покупок. Бюджет на подарки и другие предновогодние расходы среднестатистического жителя страны вырастет на 2% и составит 16900 рублей. Мобильный оператор связи «Мегафон» дал абонентам советы о том, как уберечься от чрезмерных трат в предпраздничной суете.

Спланируйте бюджет. Грамотно распределить финансы помогут удобные приложения, в которых можно вести учет затрат и поступлений. С помощью них можно спланировать, сколько средств можно потратить на подготовку праздника, подарки близким и родным. Например, приложения Деньги ОК, Home Money и Coin Keeper в наглядном виде позволяют анализировать доходы и расходы за разные периоды, а также спланировать свои будущие покупки.

Используйте скидки. Множество приложений позволяют абонентам использовать купоны и скидки прямо в своем смартфоне и существенно экономить. Это такие известные купонные приложения как Biglion и Groupon, а также приложения кафе, ресторанов и служб доставки. Пользователь получает скидку сразу при расчете либо может копить баллы, чтобы использовать их при покупке в другое время.

Пользуйтесь безналичным расчетом. Банки предлагают дополнительные бонусы и скидки при оплате по карте. Например, банковская карта «Мегафон» позволяет полноценно распоряжаться средствами на счете мобильного телефона. Вы получаете не только достойный процент на остаток по счету в размере 8%, но и cashback за покупку, который может достигать 15% от суммы вашего платежа.

Покупайте онлайн. Интернет-магазины помогут купить новогодние подарки в комфортной обстановке и по более низкой цене. Помочь в этом могут мобильные приложения сервисов eBay, Amazon, LaModa, Ozon и других. В интернет-магазине «Мегафона» также проходит предновогодняя акция – скидки на отдельные модели планшетов и смартфонов, которые входят в топ самых желанных новогодних подарков, достигают 50%.

Помните о безопасности. Лучше избегать публичных открытых Wi-Fi сетей при использовании платежных приложений. Сохранность данных абонента надежнее защитит мобильный интернет. Также рекомендуется своевременно обновлять антивирусные программы и проверять гаджеты на наличие вирусов, ведь они могут не только подвергать опасности средства, но и влиять на скорость и качество соединения.

«Для того, чтобы смартфон стал полезным помощником в новогодние праздники, необходимо следовать нескольким простым правилам. Во-первых, желательно обновлять программное обеспечение, которое позволит повысить производительность устройства. Во-вторых, своевременно закрывать неиспользуемые программы. В-третьих, периодически менять SIM-карту в салонах связи, чтобы она соответствовала всем возможностям сети», – далее рекомендации директор по инфраструктуре «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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