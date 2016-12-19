В Екатеринбурге горит старейшая городская школа (ФОТО)

Публикации за 19.12.16

Сильный пожар начался на четвертом этаже старого здания школы № 1 по адресу: Верх-Исетский бульвар, 23. Об этом сообщают читатели NDNews.ru. Как говорится на сайте образовательного учреждения, корпус был построен в 1913 году.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, здание не эксплуатируется. Сейчас в заброшенном корпусе учебного учреждения работает 16 пожарных расчетов, пламенем охвачено 150 квадратных метров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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