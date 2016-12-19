В Академическом станцевал новогодний хоровод из 500 Дедов Морозов (ФОТО)

Публикации за 19.12.16

Академический микрорайон одним из первых в Екатеринбурге открыл новогодний городок. В минувшую субботу здесь прошел самый массовый хоровод Дедов Морозов на Урале, а на площадке между новыми домами по адресу: Павла Шаманова, 11-13, появились две необычные арт-елки, придуманные уральскими дизайнерами-архитекторами.

Первая елка олицетворяет собой сказку со страницами из книг Корнея Чуковского. На ней можно увидеть рисованные истории из «Айболита», «Мухи-Цокотухи», «Тараканища», стихотворения «Путаница», «Телефон». Вторая елка расположилась на входе в новогодний городок – это 7-метровая конструкция с аркой внутри, оформленная световыми новогодними узорами и снежинками. «Это контактная елка с датчиками движения. Когда человек или несколько людей подходят к ней, арка загорается, особенно хорошо это заметно в темное время суток», – рассказала автор проекта Юлия Ильиных.

Самым ярким событием открытия новогоднего городка в Академическом стал огромный фигурный хоровод из 500 человек в костюмах Дедов Морозов, в котором приняли участие в том числе 50 курсантов уральского института ГПС МЧС России.

«Хореографы несколько недель придумывали схемы, записывали видео и репетировали движения хоровода. Участникам предстояло выстроиться в два круга, исполнять разные фигуры – снежники, цветка, превратиться в восемь маленьких расходящихся и сходящихся кругов. В организации флешмоба помогали волонтеры, которые расставляли людей и выдавали всем колпаки дедов морозов со светящимися новогодними палочками. Задача усложнялась тем, что на улице в день проведения мероприятия ударил мороз в -20, нужно было за 15-20 минут выстроить 500 человек в хоровод и успеть выполнить все фигуры. В итоге, все получилось так, как мы ожидали, горожанам очень понравился проект – все держались за руки, улыбались, подпевали новогодним шлягерам и с интересом выполняли сложные задания», – рассказали организаторы праздника.

В ближайшее время городок будет усовершенствован: здесь появятся восемь снежных скульптур, созданных школьниками под руководством дизайнеров, несколько горок, ледяная чаша. Уже сейчас горожане могут увидеть на площадке новые символы района – кота Добрососеда и Тянитолкая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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