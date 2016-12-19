В Свердловской области наградят самые трезвые села

Публикации за 19.12.16

Правительство Свердловской области материально поощрит администрации сельских поселений, победивших в областном конкурсе «Трезвое село».

Согласно документу, опубликованному на странице правовой информации, на поощрение победителей из областного бюджета выделено 600 тысяч рублей. Сельское поселение Обуховское получит 300 тысяч, Кленовское – 200, Зареченское – 100. Первое и третье расположены в Камышловском районе, второе – в Нижнесергинском.

Как уточняют в правительстве, среди задач конкурса – восстановление физического и духовно-нравственного здоровья населения, возрождение традиций трезвости в личной и семейной жизни; пропаганда трезвого образа жизни, его привлекательности для широких слоев населения, в том числе на личном примере муниципальных служащих. Всего на конкурс поступило 15 заявок от сельских поселений.

Камышлов, Нижние Серги, Евгения Вирачева

Камышлов, Нижние Серги. Другие новости 19.12.16

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