В Екатеринбурге ищут продавцов, обманутых наглыми фальшивомонетчиками (ФОТО)

Публикации за 19.12.16

Полиция Екатеринбурга ищет потерпевших от фальшивомонетчиков, орудовавших на территории всего города. Компания мужчин сбывала поддельные 1000-рублевые купюры в мелких киосках, даже не пытаясь скрыть преступных намерений.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, по подозрению в сбыте фальшивых денег были задержаны три гражданина 1996, 1982 и 1977 года рождения. У злоумышленников были изъяты 56 банкнот номиналом 1000 рублей с признаками подделки, а также настоящие деньги от 50 до 500 рублей, мобильные телефоны и банковские карты.

Сыщики установили, что подозреваемые мужчины сбывали фальшивые купюры во всех районах города в период с сентября по ноябрь 2016 года. По Екатеринбургу они перемещались на автомобиле «БМВ» черного цвета с государственным номером Е 389 КВ 196. Затем заходили в небольшие магазины или продуктовые киоски и покупали недорогой товар, расплачиваясь фальшивой купюрой. Впоследствии злоумышленники и вовсе просили продавцов просто разменять им деньги. По словам полицейских, качество подделки изъятых купюр было очень высоким.

В течение ноября, по свидетельствам очевидцев, подозреваемые были замечены в местах массового размещения киосков. Со слов работников торговых точек, в случае отказа в размене или даже сомнении в подлинности купюр, сбытчики вели себя грубо, выражались нецензурной бранью, даже не пытаясь скрыть противоправный характер своих действий. Некоторые опрошенные реализаторы даже слышали, что мужчины в телефонном разговоре открыто сообщали, что сбывают поддельные купюры.

После задержания в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 186 УК РФ. Максимальная санкция за хранение, перевозку или сбыт поддельных денег, совершенные организованной группой, 15 лет лишения свободы. Сотрудники полиции проводят расследование по выявлению дополнительных случаев сбыта группой фальшимонетчиков. Потерпевших продавцов просят сообщать в ОЭБ и ПК городского управления внутренних дел Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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