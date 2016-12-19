В Екатеринбурге при попытке затащить девушку в подворотню задержан насильник (ФОТО)

Публикации за 19.12.16

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в двух нападениях на девушек. Потерпевшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, оба преступления произошли вечером во дворах домов на улице Педагогической. Первой жертве удалось вырваться из рук злоумышленника и убежать. Увидев на улице наряд патрульно-постовой службы полиции, девушка сообщила стражам порядка, что на нее напал неизвестный, который хватал ее за куртку, пытался силой утащить в безлюдное место. Совместно с пострадавшей экипаж ППСП начали патрулировать улицы.

Во дворе они увидели, что неизвестный пытается силой затащить в темный переулок другую девушку. Нападавшего задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции.

Это оказался житель Свердловской области 1962 года рождения. Подозреваемый работает токарем, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), освободился из мест лишения свободы в январе 2014 года после отбывания семилетнего срока.

Сотрудникам полиции в своих действиях сознался, вину признает.

Полиция Екатеринбурга проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений. Если кто-то узнал в нем своего обидчика, об этом следует сообщить по телефонам: (343) 356-42-01, 8-906-811-61-28 либо 02.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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