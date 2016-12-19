«Мы в МЧС звонили – нам предложили вывезти всех автобусами», – жители поселка в Чкаловском районе едва не замерзли за ночь после отключения электричества (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 19.12.16

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Жители нескольких поселков, расположенных в 1 км от ЕКАДа, чуть не замерзли сегодня ночью. В условиях мороза они лишились электричества, от которого зависит не только освещение, но и отопление домов. Аварийная служба к ним не поехала, телефоны вскоре разрядились, и люди, не понимая, что делать, начали вызывать МЧС.

Речь идет о жителях нескольких садовых товариществ, расположенных в Чкаловском районе Екатеринбурга – СНТ «Дорожник», «Гея», «Родничок», в которых постоянно проживает около 500 семей.

Для большинства эти дома – единственное жилье. Все системы жизнеобеспечения – водоснабжение, отопление и т.п. завязаны на электричество. Вчера на подстанции города Арамиль случился пожар, и с 17 часов электричество отсутствовало и в самой Арамили, и в частном секторе, запитанном от этой подстанции. Однако после аварии городские энергетики подключили часть Большого Истока и несколько СНТ, а остальные бросились искать частных электриков. Возобновить подачу электричества удалось только в 11 часов дня 19 декабря. Во многих домах успели перемерзнуть трубы отопления, скважины, котлы. Кто за все это будет отвечать – неясно, а главное – ЧП может в любой момент повториться.

Дело в том, что юридически участок находится в ведении сбытовой компании «Энергосбытплюс», причем ее Арамильского отделения. Именно туда звонили вчера жители замерзающих поселков – однако попытки вызвать аварийную службу не имели успха. «Вы относитесь к Чкаловскому району Екатеринбурга, туда и звоните», – заявляли жителям в энергетической компании. Между тем в домах живут и семьи с маленькими детьми, и инвалиды, и просто люди в возрасте. «У нас долгов за электроэнергию нет ни одного, мы не понимаем, что это за отношение», – говорят жители поселков. Мы подали заявку на подключение к Екатеринбургской энергетической сетевой компании, но там огромный пакет документов нужно собрать, с каждого из 400 участков и плюс данные на энергоносители. Это год займет не меньше, а что нам сейчас делать при следующем ЧП?» – говорят жители. «МЧС предложили вывозить нас автобусами, но дома бросать просто страшно».

Екатеринбург, Таисья Исупова

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