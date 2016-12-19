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Екатеринбург

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Публикации за 19.12.16

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» выбрали лучшего кабельщика-спайщика

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» выбрали лучшего кабельщика-спайщика

С 12 по 16 декабря 2016 года на базе челябинского отделения Учебно-производственного центра (УПЦ) ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший кабельщик-спайщик». За первенство боролись 12 работников филиалов предприятия, расположенных в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. При этом один из филиалов – Управление связи – выставил сразу трех человек.

Новый День: В ''Газпром трансгаз Екатеринбург'' выбрали лучшего кабельщика-спайщика

Как сообщили в компании, конкурс традиционно предусматривает выполнение участниками теоретических и практических заданий. На теории в течение 75 минут необходимо было ответить на 75 вопросов теста, две трети из которых касались разных направлений профессиональной деятельности, а остальные – требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Во время практики участники смотра, соблюдая тонкости технологического процесса, выполняли монтаж кабельных муфт.

Новый День: В ''Газпром трансгаз Екатеринбург'' выбрали лучшего кабельщика-спайщика

По итогам всех конкурсных испытаний звание «Лучший кабельщик-спайщик» второй раз за четыре года завоевал Павел Тарасов из Управления связи. Второе место у Станислава Зинина, представляющего Бузулукское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). А третью позицию в итоговом протоколе занял Евгений Шуков (Управление связи).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.16

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