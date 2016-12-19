«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и вплотную приблизился к зоне плей-офф

Публикации за 19.12.16

Екатеринбургский «Автомобилист» в последнем матче 2016 года одержал победу во Владивостоке над местным «Адмиралом». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу уральцев.

Как передает корреспондент NDNews.ru, первый период прошел без голов, а в середине встречи хозяева открыли счет при игре «4 на 4». За минуту с лишним до перерыва легионер екатеринбуржцев Рок Тичар шайбу отыграл, а в третьем периоде он же вывел «Автомобилист» вперед, оформив дубль. Тем не менее, концовка встречи получилась нервной из-за двух удалений подряд в составе екатеринбуржцев. Пытаясь отыграться, «Адмирал» снял вратаря, но получил гол в пустые ворота от Петра Коукала.

Таким образом, в последних четырех выездных играх «Автомобилист» набрал 10 очков из 12 возможных и обосновался в шаге от зоны плей-офф на Востоке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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