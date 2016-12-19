Свердловским больницам грозит коллапс: похищено шесть тонн реагентов для анализов крови (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ) / Московская полиция бездействует

Публикации за 19.12.16

Работа уральских медучреждений может быть парализована из-за мошенничества при грузоперевозках. Крупная партия реагентов для проведения общего анализа крови, рассчитанная на два месяца работы больниц, была похищена по пути из Москвы в Екатеринбург. Пострадавшие отмечают – уголовное дело до сих пор не возбуждено, московская полиция бездействует. NDNews.ru разобрался, почему мошенники смогли похитить несколько тонн реагентов и чем это грозит региону.

Пропажа реагентов парализует работу больниц

Екатеринбургская компания «МедТек», поставщик лабораторного оборудования и расходных материалов для лечебных учреждений УрФО, заказала крупную партию реагентов исследования крови у московского производителя ООО «Реамед», эта компания занимается производством отечественных препаратов, которые по качеству не уступают импортным аналогам, а стоят меньше. Обычно «МедТек» формирует заказы на месяц, но в этот раз партия была гораздо больше – закупались на два месяца, с учетом новогодних праздников. Около половины товара должна была разойтись по госучреждениям в рамках госзакупок, остальное – по частным клиникам. В Москве фура была загружена и должна была приехать в Екатеринбург с грузом общей стоимостью 6 млн рублей. Однако машина «потерялась» где-то недалеко от столицы. Уже в ходе розысков выяснилось, что компания, от которой якобы работал водитель, в реальности прекратила свою деятельность несколько лет назад. Нашлись и другие пострадавшие – эта же фура, полностью загруженная на первой точке, успела побывать еще на двух базах и тоже полностью загрузиться. Заявление о хищении пострадавшие написали еще неделю назад, вопрос о возбуждении уголовного дела до сих пор не решен. При этом водителя объявили в федеральный розыск, но он успел оказаться в Кирове, по месту жительства, и до сих пор не допрошен.

Если реагенты не обнаружатся в ближайшее время, по всей Свердловской области могут начаться проблемы с диагностированием – и это накануне праздников и в то время как в столице региона с каждой неделей прибавляются заболевшие корью. «Это достаточно большой объем. Мы закупали реагенты на два месяца, так как впереди праздники. Если предположить, что их не найдут, то конечно, будут проблемы. Реагенты предназначены для проведения общего анализа крови, как вы понимаете, с этого начинается практически вся диагностика. Когда человек приходит в поликлинику, его первым делом отправляют сдавать анализ мочи и общий анализ крови. Наши поставки идут в 70 % лабораторий региона, 50 % – напрямую в городские больницы, остальное в коммерческие. Провести повторные торги до конца года никто не успеет, на это нужно две-три недели. С учетом того, что впереди праздники, «разыграть» повторно можно будет только к концу января. Конечно, это может обернуться затягиванием сроков диагностики, очередями и так далее», – рассказал директор ООО «МедТек» Евгений Уханов. Он так же отметил, что в теории на территории России реализовать похищенное затруднительно – у каждого препарата есть свой номер, все крупные поставщики уже предупреждены. Но нельзя исключать, что найдется кто-то, кто соблазнится низкой ценой и возьмет похищенное на реализацию – сроки годности позволяют продавать реагенты еще около года, но в таком случае за соблюдение жестких условий хранения никто не отвечает.

Разбор полетов. Как проверяли перевозчика

Московский производитель «Реамед» должен был доставить для уральской компании 6 тонн реагентов для гематологических анализаторов. За перевозку отвечала компания ООО «ТК Новотэк», перевозчику пришлось задействовать машину другой компании, подрядчика искали на самом популярном сервисе по грузоперевозкам. «У данной компании, как и любой другой, есть свои машины и есть партнеры, которых привлекают. Постоянная машина находилась в ремонте, ее задействовать не могли. Транспортную компанию искали на портале ati.su. Сотрудник обратился к транспортной компании ООО «ТЭК ЭК-Транс». Поговорили с их менеджером, она представилась Раисой. Договорились о цене – она была адекватной, не завышенной и не заниженной, то есть они не демпинговали. Сотрудник проверил эту компанию по доступным источникам, ничего криминального ни за компанией, ни за водителем не числилось, все данные настоящие», – рассказал корреспонденту NDNews.ru юрист, представляющий транспортную компанию «Новотэк», Юрий Бережной. Менеджеры компании уточняют, что перевозчик предложил американский грузовик Freightliner,(г.н. с628кн 43rus, полуприцеп АЕ 2360 43rus). Данные о машине и прицепе проверили через сайт ГИБДД, по онлайн ресурсам, в том числе по сервисам в «Телеграмме» – штрафов и аварий не обнаружено, права водителя действительны. Водитель, Мальков А. Н., по данным системы «Контур-Фокус», с 2004 года имеет ИП, никакого негатива сервис не выявил. На сайте судебных приставов так же «криминала» по перевозчику не нашли. Менеджер перевозчика Раиса по электронке предоставила копии учредительных документов, копии паспорта водителя и т.д. После чего последовали логичные действия – по электронной почте «Новотэк» и «ТЭК ЭК Транс» обменялись документами, перевозчик получил накладную и отправился за грузом к отправителю. 12 декабря товар должен был приехать в Екатеринбург.

Однако этого не случилось. 12 декабря менеджер «Новотэка» попытался связаться с перевозчиком, но телефоны были отключены ­­– и менеджера Раисы, и самого водителя Малькова. Начались розыски. Отправитель, ООО «Реамед», товар отгрузил по предоставленным накладным. Это подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Куда дальнобойщик дальше отправился с грузом, этой компании, конечно, не известно.

Далее выяснилась еще одна интересная подробность. В «Новотэке» подняли все телефоны перевозчика «ТЭК ЭК Транс» и вышли на номер гендиректора Андреева С. Н., который указывался при регистрации предприятия, отметим, компания регистрировалась в Чебоксарах. Гендиректор пояснил, что компания по сути не ведет работу с 2014 года, никакая Раиса у них не работала, как и водитель Мальков. Кроме того, печать, которую мошенники ставили на документы, действительно принадлежит Андрееву, но подпись даже близко не похожа на его. Реквизиты в «Промсвязьбанке», предоставленные «Новотэку» для перевода денег за перевозку, реальная компания использовала до 2014 года. Устав, свидетельства ИНН и ОГРН мошенники также указали реальные, но действительные на 2013 год. Возможно, мошенники ранее договаривались с реальной компанией о перевозках и таким образом смогли получить их документы со всеми реквизитами.

А затем в «Новотэк» начали поступать звонки от других пострадавших. 10 декабря эта же американская фура с Мальковым за рулем побывала в подмосковном Зеленограде (заказчик казанское ООО «Логтранс»), 11 декабря в городе Икша Московской области (заказчик ООО «СЗТК» из Санкт-Петербурга). Сценарий во всех трех случаях единый: Мальков забирал товар и «пропадал» по дороге до места назначения. Причем отследить его передвижения достоверно не смогли. Розыск можно проводить по системе «Поток», но номера фуры в нее не попадали с июля 2016 года – либо водитель передвигался исключительно с загрязненными до крайней степени госномерами, либо в пути он их меняет.

Розыск виновных и «затяжное» возбуждение уголовного дела

Дозвониться до водителя Малькова по другим телефонам сотрудникам «Новотэка» удалось 13 декабря, как оказалось, он вернулся в Киров. Причем Мальков уверяет, что с ним всю дорогу был экспедитор, который и указывал ему на точки, по которым стоит ехать. А после «путешествия» этот экспедитор его ограбил, украв деньги и телефон. При этом экспедитор якобы давал указания о перераспределении груза на трассе – водитель по этой указке останавливался на трассах в кармане и «перекидывал» груз в другие машины. При этом на записях с камер наблюдения на месте погрузки реагентов в Москве видно – кроме водителя в машине не было никого, да и по накладным он расписывался сам.

«Самый неприятный и самый безопасный для мошенников способ реализуется с участием водителя, который либо не участвует в схеме, все понимает, но предпочитает просто выполнять заказ с учетом повышенной оплаты. В этом случае всю «черную» работу выполняет экспедитор, лично оформляя настоящие документы в месте погрузки. Водителю же экспедитор-мошенник либо устно даёт указания относительно места назначения, либо демонстрирует водителю подложные накладные с указанием иного адреса доставки, отличного от того, где товар ждут законные получатели. Наш случай немного интереснее. Есть уверенность, что никакого экспедитора не было, есть записи с камер наблюдения и показания свидетелей, которые подтверждают, что водитель действовал самостоятельно. Он лично оформлял документы на груз, расписывался в накладной с указанием конечной точки – г. Екатеринбург, а потом участвовал в погрузке товара», – прокомментировал Юрий Бережной.

Так или иначе, у всех пострадавших компаний есть уверенность – действовала преступная группа. ООО «Новотэк» оценило ущерб в 6 млн рублей (по предварительным оценкам – 4 млн рублей), в машине находилось несколько видов грузов, но треть занимали медреагенты, их стоимость составляет около 2 млн рублей.

Заявление о пропаже реагентов было написано еще 12 декабря, но пострадавшие отмечают, что на сегодняшний день уголовное дело не возбуждено. «Я буквально только что был в полиции, уголовное дело не возбуждено, говорят, приходите завтра. В пятницу то же говорили. Мы связывались с Кировом, там готовы действовать, но у них нет полномочий, пока нет соответствующих документов от московских полицейских», – прокомментировал Юрий Бережной.

Корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве соответствующую информацию обещали предоставить только после письменного запроса в течение семи дней. При этом и фуру, и водителя в ночь на 13 декабря объявили в розыск (скрин предоставлен Бережным). «Полиции известно, что Мальков находится в Кирове, с ним разговаривали по телефону, позже с полицейскими связывался адвокат Малькова. Но его не допрашивали, никто его не задерживал. Хотя из всей этой группировки он единственная «зацепка». Что касается фуры, то, говорят, ее смогут остановить, если она выйдет на трассу», – отметил юрист. По его мнению, сейчас уже поздно искать приметный красный американский тягач с белым рефрижератором, высока вероятность того, что реагенты и другие товары, которые должны были быть доставлены в Екатеринбург, «расфасованы» по нескольким небольшим и «популярным» на дорогах машинам.

NDNews.ru будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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